Vinaship tái cơ cấu đội tàu, thu lớn từ thanh lý tài sản cố định

Theo báo cáo tài chính, quý III/2026, CTCP Vận tải biển Vinaship (UPCoM: VNA) ghi nhận doanh thu thuần đạt 182,4 tỷ đồng, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng chậm hơn khi tăng 10,6% lên 148,4 tỷ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận gộp đạt gần 34 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ gộp hơn 507 triệu đồng trong quý III/2025.

Chi phí tài chính trong quý III/2026 tăng lên 9,35 tỷ đồng, gấp khoảng 3,4 lần cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay chiếm 7,12 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng gần 95% lên 3,31 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế đạt hơn 9,35 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ hơn 9,06 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của VNA đạt 439,44 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 55% mục tiêu doanh thu 790,24 tỷ đồng cả năm theo kế hoạch kinh doanh. Trong đó, hoạt động vận tải biển vẫn là nguồn thu lớn nhất, đạt 232,25 tỷ đồng, nhưng giảm khoảng 18% so với mức 283,13 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Giá vốn hàng bán trong 9 tháng giảm 13,1%, xuống khoảng 380 tỷ đồng Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt 59,43 tỷ đồng, tăng khoảng 258,6% so với 16,57 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Dù vậy, chi phí tài chính tăng từ 8,14 tỷ đồng lên 21,8 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng từ 6,76 tỷ đồng lên 18,16 tỷ đồng.

VNA báo lãi 9 tháng từ việc việc thanh lý tàu

Khác biệt đáng chú ý nhất so với 9 tháng của năm 2025 nằm ở kết quả lợi nhuận lũy kế đến từ khoản thu nhập khác. Báo cáo tài chính cho thấy thu nhập từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định đạt 131,55 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ giá trị còn lại của tài sản và chi phí thanh lý, nhượng bán gần 24,06 tỷ đồng, đồng thời cộng các khoản thu nhập khác, tổng thu nhập khác đạt 107,54 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 155,67 triệu đồng.

Chính khoản thu nhập này đã đóng góp lớn vào lợi nhuận trước thuế 119,5 tỷ đồng của VNA trong 9 tháng đầu năm, so với khoản lỗ hơn 8,61 tỷ đồng cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế đạt 95,06 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ hơn 8,73 tỷ đồng cùng kỳ.

Khoản thu lớn từ thanh lý tài sản góp phần mang lại lợi nhuận 95,06 tỷ đồng sau 9 tháng cho Vinaship, đảo chiều so với cùng kỳ (Ảnh minh họa).

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của VNA đạt 1.157,33 tỷ đồng, tăng 20,7% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định đạt gần 778 tỷ đồng, tăng gần 24,7% so với mức 624 tỷ đồng đầu năm. Thuyết minh cho thấy doanh nghiệp đã mua tàu Vinaship Amity với nguyên giá hơn 225,77 tỷ đồng và đưa vào khai thác từ ngày 25/4/2026.

Ở chiều ngược lại, VNA cũng ghi nhận việc thanh lý, nhượng bán các tài sản cố định, trong đó có tàu Vinaship Pearl và Vinaship Gold. Doanh nghiệp hoàn tất bàn giao tàu Vinaship Pearl cho người mua vào ngày 14/1/2026 và tàu Vinaship Gold vào ngày 25/4/2026.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên 2026 cuối tháng 4, VNA đã lên kế hoạch bán thanh lý 2 tàu biển bao gồm tàu Vinaship Gold, trọng tải 13.245 DWT, đóng năm 2008 và tàu Mỹ Hưng, trọng tải 6.500 DWT, đóng năm 2004.

Đến ngày 12/10/2026, VNA thông tin cho biết cũng đã bán thành công tàu Mỹ Hưng cho Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng (Hải Phòng). Như vậy, đến nay VNA đã hoàn tất kế hoạch thanh lý tàu trong năm 2026, trong đó, riêng tàu Vinaship Gold đã đấu giá thành công giá 67,2 tỷ đồng, thực hiện chuyển giao trong tháng 4/2026.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, tổng nợ phải trả của VNA đạt 498,32 tỷ đồng, tăng từ gần 369 tỷ đồng đầu năm. Dư nợ vay và nợ thuê tài chính tăng từ 276,36 tỷ đồng lên 368,13 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 33,2%.

CTCP Vận tải biển Vinaship tiền thân là Công ty Vận tải biển III, được thành lập năm 1984 và thành lập lại năm 1993 theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải. Ngày 24/10/2006, Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt phương án chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty cổ phần. Đến ngày 21/12/2006, công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 27/12/2006, với vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 51% vốn. Vinaship hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải biển, đồng thời cung cấp các dịch vụ khai thác cầu cảng, kho bãi, giao nhận kho vận, đại lý tàu biển, đại lý vận tải, cung ứng tàu biển, kiểm đếm hàng hóa, khai thuê hải quan và xuất nhập khẩu.