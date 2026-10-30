Vinare lãi 354 tỷ đồng sau 9 tháng, doanh thu bảo hiểm tăng gần 20%

Quý III/2026, Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare, HNX: VNR) ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 757 tỷ đồng, tăng 40,8% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo cơ cấu nghiệp vụ, doanh thu phí bảo hiểm thuần trong quý đạt 598,7 tỷ đồng, tăng 66,2% so với cùng kỳ. Doanh thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác từ hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm đạt 158,3 tỷ đồng, giảm khoảng 11,8%; doanh thu tài chính giảm 14,8%, còn 103,5 tỷ đồng.

Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 35,7%, lên 670,8 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tài chính trong quý III lên gần 29,6 tỷ đồng, gấp khoảng 4,4 lần mức 6,8 tỷ đồng cùng kỳ.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt khoảng 86,1 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với 43,2 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính giảm 35,6%, xuống 73,9 tỷ đồng, dù doanh thu thuần bảo hiểm tăng trưởng tích cực.

Kết quả, Vinare ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III đạt 140 tỷ đồng, tăng 5,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 115,1 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động quý III/2026 Vinare đạt 757 tỷ đồng (Ảnh: Tổng hợp).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Vinare đạt gần 2.346,9 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt khoảng 2.188,7 tỷ đồng, tăng 18,4%. Qua đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt khoảng 158,2 tỷ đồng, tăng so với mức 112,8 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm thuần 9 tháng đạt gần 1.875 tỷ đồng, tăng 18,8%. Doanh thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác đạt 471,9 tỷ đồng, tăng khoảng 23,5%. Trong khi đó, tổng chi bồi thường bảo hiểm sau khi tính các khoản thu hồi và biến động dự phòng đạt khoảng 681,4 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Chi phí tài chính 9 tháng tăng 79,2%, lên 52,4 tỷ đồng, trong khi doanh thu tài chính tăng 7,8%, đạt 383,5 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính tăng nhẹ 1,4%, lên 331 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt gần 97,8 tỷ đồng, tăng 3,7%. Lợi nhuận khác đạt 6,5 tỷ đồng, giảm 36,5% so với cùng kỳ. Phần lợi nhuận từ công ty liên kết đạt khoảng 32,3 tỷ đồng, tăng 24,3% so với mức gần 26 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Kết thúc 9 tháng, Vinare ghi nhận lợi nhuận trước thuế 430,2 tỷ đồng, tăng 12,9%; lợi nhuận sau thuế đạt 354,5 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2025.Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Vinare đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 4.266 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 560 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,2% và 10,3% so với năm trước. Với kết quả 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 76,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vinare đạt gần 10.691,7 tỷ đồng, tăng 11,2% so với đầu năm.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả đạt khoảng 6.360,5 tỷ đồng, tăng 17,2% so với đầu năm. Trong đó, dự phòng nghiệp vụ tăng từ 4.158,9 tỷ đồng lên 4.601,3 tỷ đồng, tương đương tăng 10,6%. Khoản mục phải trả người bán ngắn hạn tăng từ 841,6 tỷ đồng lên 1.146,5 tỷ đồng, tăng khoảng 36,2%.

Vốn chủ sở hữu đạt gần 4.331,3 tỷ đồng, tăng 3,4% so với đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu tăng từ khoảng 2.006,3 tỷ đồng lên 2.106,6 tỷ đồng; trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ gần 1.369,5 tỷ đồng xuống 1.211,4 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 40,36% vốn điều lệ. Tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re sở hữu 25% vốn và là cổ đông chiến lược của Vinare từ năm 2008. Các cổ đông còn lại bao gồm các doanh nghiệp và tổ chức lớn trong ngành bảo hiểm - tài chính khác như Tập đoàn Bảo Việt, Tổng công ty Bảo Minh, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PVI).