Vinapharm hoàn thành 94% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng

Ảnh minh họa: Vinapharm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (Vinapharm, UPCoM: DVN) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.422 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Giá vốn hàng bán tăng 4,7% YoY, lên gần 1.257 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng 31%, đạt 165 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện từ 9,5% trong quý 3/2025 lên 12%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 32% YoY, lên 51 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 57,5%, lên 44,1 tỷ đồng. Trong đó, riêng chi phí lãi vay đạt 28 tỷ đồng, tăng gần 69% so với cùng kỳ.

Chi phí bán hàng tăng 7,9% YoY, lên 71,9 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 19%, còn 25 tỷ đồng.

Phần lãi từ các công ty liên kết tăng gấp 2,2 lần YoY, từ 29 tỷ đồng lên 64,5 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vinapharm đạt 139 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, lợi nhuận khác giảm mạnh từ gần 40 tỷ đồng xuống còn khoảng 608 triệu đồng.

Trừ đi thuế phí, Vinapharm báo lãi sau thuế quý 3/2026 đạt gần 128 tỷ đồng, tăng 39% so với mức 92 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của Vinapharm, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3 tăng chủ yếu do lợi nhuận của công ty mẹ và một số công ty con, công ty liên kết tăng so với cùng kỳ năm 2025.

Doanh nghiệp cũng cho biết một công ty con đã trình bày lại một số khoản mục trên báo cáo tài chính quý 3/2025, trong đó có điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo số liệu sau trình bày lại, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2025 của Vinapharm là 92,3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Vinapharm ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.095 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% YoY. Lợi nhuận trước thuế của Vinapharm đạt 474 tỷ đồng, tăng 32% YoY. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 438,5 tỷ đồng, tăng gần 34% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, Vinapharm đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 506 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện được khoảng 94% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong 9 tháng đầu năm 2026, Vinapharm nhận được khoản cổ tức trị giá 444 tỷ đồng từ CTCP Sanofi Việt Nam.

Trong đó, gần 213,9 tỷ đồng liên quan đến giai đoạn trước khi Vinapharm tăng tỷ lệ sở hữu tại Sanofi Việt Nam từ 15% lên 30%. Khoản cổ tức này cùng chi phí khác khoảng 39 triệu đồng được xác định là phần thu hồi vốn đầu tư và ghi giảm vào giá gốc khoản đầu tư tương ứng.

Tại ngày 30/9/2026, giá trị ghi sổ khoản đầu tư của Vinapharm tại Sanofi Việt Nam theo phương pháp vốn chủ sở hữu đạt 790,5 tỷ đồng, giảm so với mức 1.070 tỷ đồng đầu năm.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của Vinapharm tính đến ngày 30/9/2026 đạt 7.600 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 7.643,2 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 961 tỷ đồng, tăng 48%, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.

Các tài sản đáng chú ý khác gồm hàng tồn kho 1.825 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn 1.900 tỷ đồng và tiền, các khoản tương đương tiền đạt 161 tỷ đồng.

Về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2026, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Vinapharm đạt dương 226 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm 169 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư dương 221 tỷ đồng, còn dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 383 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 3.424 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn đạt 1.448 tỷ đồng, giảm 9%. Vốn chủ sở hữu đạt gần 4.176 tỷ đồng, bao gồm vốn góp của chủ sở hữu 2.370 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 1.390 tỷ đồng.