Họp cổ đông bất thường bàn tăng người đại diện theo pháp luật và chi cổ tức đợt 2 tỷ lệ 15%

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14 ban hành ngày 27/11/2026, Vinamilk dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào lúc 9 giờ ngày 21/1/2027 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội là ngày 18/12/2026, còn địa điểm tổ chức cụ thể sẽ được doanh nghiệp thông báo sau.

Các nội dung dự kiến trình cổ đông xem xét và quyết định tại kỳ họp bất thường lần này bao gồm việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty từ 1 lên 2 người, cập nhật và bổ sung ngành nghề kinh doanh, thông qua bản sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty cùng các quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông. Bên cạnh đó, đại hội cũng sẽ tiến hành miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và xem xét các nội dung khác thuộc thẩm quyền nếu có.

Sau hai thập kỷ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE), Vinamilk duy trì hệ thống quản trị doanh nghiệp và hoạt động quan hệ nhà đầu tư thông qua các kỳ họp thường niên, kỳ họp bất thường, công bố báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và các buổi gặp gỡ với cổ đông cùng giới phân tích. Trước đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào tháng 4/2026, doanh nghiệp đã trình cổ đông kế hoạch hoạt động trong năm và tiếp tục cập nhật tiến độ thực hiện qua các kỳ báo cáo định kỳ.

Cùng ngày 27/11/2026, Hội đồng quản trị Vinamilk ban hành Nghị quyết số 13 về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức trùng với ngày chốt danh sách họp đại hội bất thường là ngày 18/12/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/3/2027. Đợt tạm ứng này nằm trong kế hoạch thực hiện chính sách cổ tức năm 2026, tiếp nối thông lệ duy trì mức chia cổ tức tiền mặt cao của doanh nghiệp trên nền tảng hiệu quả kinh doanh ổn định.

Lợi nhuận 9 tháng tăng 30,6% và mở rộng hệ thống vượt mốc 1.000 cửa hàng bán lẻ trực tiếp

Về kết quả hoạt động kinh doanh, Vinamilk ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số ở cả chỉ tiêu doanh thu lẫn lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm 2026. Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất lũy kế đạt 53.461 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 8.605 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 30,6%.

Tính riêng trong quý III/2026, doanh thu thuần hợp nhất của Vinamilk đạt 18.465 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý đạt 2.962 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng trong ba quý đầu năm đến từ sự đóng góp đồng thời của thị trường trong nước và nước ngoài. Tại thị trường nội địa, doanh nghiệp phát huy mạng lưới phân phối hiện hữu kết hợp đa dạng hóa danh mục sản phẩm và phương thức tiếp cận người tiêu dùng. Ở mảng kinh doanh quốc tế, doanh thu thuần từ thị trường nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 12.148 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước. Dù chi phí nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng tăng, biên lợi nhuận gộp lũy kế 9 tháng của Vinamilk vẫn đạt 42,5%, cải thiện 1,2 điểm % so với cùng kỳ.

Xét về chiến lược vận hành dài hạn, những năm gần đây Vinamilk triển khai đồng bộ các chương trình đổi mới từ thương hiệu, danh mục sản phẩm, kênh phân phối đến ứng dụng công nghệ trong quản trị. Kể từ chiến dịch tái định vị thương hiệu ra mắt bộ nhận diện mới năm 2023 do bà Nguyễn Mai Chi, Giám đốc Cấp cao Khối Kinh doanh Nội địa kiêm Giám đốc Hoạch định Chiến lược, khởi xướng và phối hợp cùng Ban Điều hành thực hiện, doanh nghiệp từng bước mở rộng độ phủ sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Một cột mốc cụ thể của chiến lược phân phối là việc hệ thống cửa hàng Vinamilk vượt mốc 1.000 điểm bán trên toàn quốc trong năm 2026. Ngoài việc mở rộng độ phủ, kênh bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng (D2C) giúp doanh nghiệp nắm bắt sát nhu cầu thị trường và tăng khả năng tương tác với người mua. Cùng với hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới khai thác các phân khúc dinh dưỡng chuyên biệt, các chương trình chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng tiếp tục được tích hợp đồng bộ vào kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững cho bà Mai Kiều Liên cùng đội ngũ nhân sự kế thừa của Vinamilk.