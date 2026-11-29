Sơ đồ giá cổ phiếu VNM trên TradingView.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) công bố HĐQT thông qua chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

Theo đó, HĐQT VNM sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Như vậy, với 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk dự kiến chi khoảng 3.135 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/3/2027.

Bên cạnh đó, Vinamilk dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào 9h ngày 21/1/2027, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội là 18/12/2026. Địa điểm tổ chức sẽ được doanh nghiệp thông báo sau.

Theo nghị quyết được HĐQT thông qua, các nội dung dự kiến trình cổ đông xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này gồm: Tăng số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty từ một lên hai người; cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ.

Vinamilk cũng dự kiến trình cổ đông phương án miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT cùng các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2026, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của doanh nghiệp lần lượt đạt 18.465 tỷ đồng và 2.962 tỷ đồng, tăng tương ứng 8,7% và 17,99% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Vinamilk ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 53.461 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 8.605 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,5% và 30,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình từ VNM, doanh thu thuần tăng từ sự phục hồi của thị trường nội địa và tăng trưởng tích cực của hoạt động xuất khẩu. Bên cạnh đó, gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng và biên lợi nhuận tốt hơn, góp phần cải thiện lợi nhuận gộp.

Mới đây Chứng khoán Vietcap (VCSC) điều chỉnh tăng 3% giá mục tiêu đối với cổ phiếu VNM lên 72.500 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị mua.

Theo VCSC thì giá mục tiêu cao hơn chủ yếu nhờ việc VCSC điều chỉnh tăng 18% tổng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026–27 và việc cập nhật mô hình định giá sang cuối năm 2027, bù đắp cho bội số P/E mục tiêu thấp hơn ở mức 14 lần (so với 17 lần trước đây) và tỷ lệ phi rủi ro cao hơn ở mức 7% (so với 6%).

Bên cạnh đó, VCSC điều chỉnh tăng lần lượt 18%/19% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số các năm 2026/27, nhờ doanh số trong nước và nước ngoài khả quan hơn cùng biên lợi nhuận gộp cao hơn.

Mặt khác, thị phần của VNM phục hồi từ 39,4% năm 2024 lên 39,9% năm 2025 nhờ hoạt động đổi mới mảng bán hàng, marketing và R&D. Green Farm, dòng sản phẩm chủ lực mới, ghi nhận mức tăng trưởng ba chữ số trong năm 2026 từ nền thấp.

VCSC cũng dự báo EPS đạt CAGR 7,3% trong giai đoạn 2026–30 và lợi suất cổ tức 12 tháng tới ở mức 8,7%. EPS của VNM được dự báo tăng trưởng với CAGR 9,7% trong giai đoạn 2023–2026 và thị trường sữa Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng trưởng khoảng 5%/năm trong giai đoạn 2026–31, và VCSC kỳ vọng VNM sẽ tăng trưởng nhanh hơn một chút nhờ gia tăng nhẹ thị phần.

VCSC kỳ vọng mảng kinh doanh nước ngoài của VNM sẽ trở lại mức tăng trưởng bình thường ở mức cao một chữ số mỗi năm, được hỗ trợ bởi hoạt động R&D và xây dựng thương hiệu được cải thiện, trong khi xung đột chính trị làm giảm thị phần của một số đối thủ cạnh tranh.

VNM đang giao dịch ở mức P/E dự phóng các năm 2026/27 lần lượt là 10,9 lần/10,1 lần, thấp hơn mức P/E dự phóng trung bình 5 năm là 13,0 lần. Nhưng rủi ro đối với VNM là thị phần phục hồi chậm hơn kỳ vọng; diễn biến giá sữa bột bất lợi; chiến lược cao cấp hóa kém hiệu quả.