9 tháng đầu năm nay, Vinamilk ghi nhận mức tăng trưởng hai con số cả về doanh thu và lợi nhuận. Ảnh: VNM.

Ngày 27/11, CTCP Sữa Việt Nam - Vinamilk (HoSE: VNM) công bố các Nghị quyết của HĐQT liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026.

Theo kế hoạch, đại hội sẽ diễn ra vào sáng 21/1/2027 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Một trong những nội dung đáng chú ý được trình cổ đông là phương án thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Vinamilk từ một lên hai người.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông xem xét việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung điều lệ và các quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của đại hội.

Đặc biệt, đại hội cũng sẽ bỏ phiếu để thông qua các nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cũng sẽ được đưa ra xem xét.

Ngoài kế hoạch tổ chức đại hội bất thường, HĐQT Vinamilk cũng thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Theo đó, cổ đông sở hữu một cổ phiếu VNM sẽ nhận 1.500 đồng cổ tức.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 18/12, trong khi thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/3/2027.

Về kết quả kinh doanh, Vinamilk ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt 53.461 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.605 tỷ đồng (+31%). Riêng quý III, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 18.465 tỷ đồng (+9%); lợi nhuận sau thuế đạt 2.962 tỷ đồng (+18%).

Theo Vinamilk, tăng trưởng đến từ cả thị trường trong nước và quốc tế. Trong đó, doanh thu thuần từ thị trường nước ngoài đạt 12.148 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 28%. Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 43%.

Dù kết quả kinh doanh cải thiện, triển vọng lợi nhuận của Vinamilk vẫn đối mặt một số thách thức từ chi phí nguyên liệu đầu vào.

Trong báo cáo cập nhật mới nhất, Chứng khoán ACB (ACBS) cho biết Vinamilk đã chốt giá một số nguyên liệu cho những tháng tới. Tuy nhiên, xu hướng tăng của chi phí đầu vào vẫn có thể hạn chế đà tăng trưởng lợi nhuận khi hiệu ứng nền so sánh thấp dần qua đi.

Với đánh giá này, ACBS dự báo doanh thu thuần năm 2026 của Vinamilk đạt 72.074 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 11.419 tỷ đồng, tăng 21%. Sang năm 2027, doanh thu thuần được dự báo đạt 77.145 tỷ đồng (+7%), trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 12.008 tỷ đồng (+5%).

ACBS kỳ vọng các nỗ lực đổi mới sản phẩm và hoạt động kinh doanh sẽ giúp Vinamilk duy trì đà tăng trưởng sau năm kỷ niệm 50 năm thành lập. Dù vậy, đơn vị phân tích cho rằng khả năng doanh nghiệp tiếp tục đạt mức tăng trưởng hai chữ số trong năm 2027 là khó khăn, do nền so sánh cao hơn và áp lực chi phí nguyên liệu vẫn hiện hữu.