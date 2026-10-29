Vinamilk sắp chi hơn 5.200 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2026

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Theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 28/10, HĐQT CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, HoSE: VNM) đã ban hành nghị quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt một năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng 2.500 đồng/cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 12/11/2026, thời gian thanh toán vào ngày 26/11/2026. Với hơn 2,089 tỷ cổ phiếu lưu hành, doanh nghiệp ước tính cần chi khoảng 5.224 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Về cơ cấu cổ đông, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là cổ đông lớn nhất của Vinamilk với hơn 752,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 36% vốn điều lệ. Với tỷ lệ chi trả 25%, SCIC có thể nhận khoảng 1.881 tỷ đồng cổ tức nếu lượng cổ phiếu nắm giữ không thay đổi đến ngày đăng ký cuối cùng.

Đứng thứ hai là nhóm F&N của Singapore, gồm F&N Dairy Investments và F&NBev Manufacturing, với tổng tỷ lệ sở hữu 24,99%, tương ứng hơn 522,2 triệu cổ phiếu. Nhóm này có thể nhận khoảng 1.306 tỷ đồng cổ tức trong đợt chi trả sắp tới nếu lượng cổ phiếu nắm giữ không thay đổi.

Trước đó, vào tháng 7/2026, Vinamilk đã thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2025 với tỷ lệ 18,5%, tương đương 1.850 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị khoảng 3.870 tỷ đồng.

Cộng với đợt tạm ứng 25% vào tháng 10/2025, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2025 của Vinamilk đạt 43,5%, tương đương 4.350 đồng/cổ phiếu, với tổng số tiền chi trả gần 9.100 tỷ đồng. Đây cũng là mức cổ tức doanh nghiệp áp dụng cho năm 2024.

Đối với năm 2026, Vinamilk đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo kế hoạch năm. HĐQT được giao quyết định mức tạm ứng và thời điểm chi trả từng đợt. Mức cổ tức chính thức của năm 2026 sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên 2027 xem xét, thông qua.

Về hoạt động kinh doanh, theo thông cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, Vinamilk ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất 35.034 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 5.643 tỷ đồng, tăng 38,4%.

Năm 2026, Vinamilk đặt mục tiêu tổng doanh thu 66.477 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.828 tỷ đồng. Với kết quả nửa đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 53% kế hoạch doanh thu và hơn 57% mục tiêu lợi nhuận năm.