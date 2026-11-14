Vinamilk mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư tại Hoa Kỳ

Đại diện Vinamilk làm việc với phái đoàn xúc tiến thương mại nông nghiệp Hoa Kỳ tại Nhà máy Sữa Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại nông nghiệp tại Việt Nam từ ngày 9 đến 12-11, phái đoàn do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Stephen Alexander Vaden dẫn đầu đã đến tham quan, làm việc tại Nhà máy Sữa Việt Nam của Vinamilk. Theo USDA, đây là đoàn xúc tiến thương mại lớn nhất từng được Cục Nông nghiệp Đối ngoại (FAS) cử đến Việt Nam, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và đại diện cơ quan quản lý nông nghiệp Hoa Kỳ.

Vinamilk gây ấn tượng với năng lực sản xuất hiện đại

Trong chương trình làm việc, Nhà máy Sữa Việt Nam của Vinamilk là nhà máy sữa duy nhất và là một trong ba cơ sở sản xuất được đoàn lựa chọn tham quan thực tế. Hoạt động này tạo cơ hội để các doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm hiểu năng lực sản xuất, công nghệ chế biến và triển vọng hợp tác trong chuỗi cung ứng nông nghiệp - thực phẩm Việt Nam.

Hệ thống kho thông minh cao 35m, gồm 17 tầng, sức chứa hơn 27.000 lô hàng tại Nhà máy Sữa Việt Nam của Vinamilk. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại nhà máy, đoàn được giới thiệu hệ thống sản xuất có công suất thiết kế lên đến 800 triệu lít sữa/năm. Quy trình từ tiếp nhận nguyên liệu, chế biến, đóng gói đến lưu trữ thành phẩm được tự động hóa ở mức độ cao, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đáng chú ý, hệ thống kho thông minh cao 35m, gồm 17 tầng, sức chứa hơn 27.000 lô hàng, ứng dụng robot tự hành và thiết bị vận chuyển tự động để tối ưu hoạt động lưu trữ, xuất nhập hàng hóa. Công nghệ này giúp doanh nghiệp nâng hiệu suất vận hành, kiểm soát chất lượng và giảm sự phụ thuộc vào thao tác thủ công.

Ông Mark Slupek, Phó Cục trưởng Cục Nông nghiệp Đối ngoại, đánh giá cao quy mô sản xuất và mức độ tự động hóa của nhà máy. Theo ông, nhiều thành viên trong đoàn bất ngờ trước hệ thống công nghệ hiện đại, đặc biệt là kho lưu trữ thông minh của Vinamilk.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc điều hành Nghiên cứu và Phát triển Vinamilk, trao đổi với đại diện phái đoàn Hoa Kỳ về chiến lược phát triển sản phẩm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Năng lực sản xuất này cũng phản ánh xu hướng đầu tư công nghệ của doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam nhằm nâng năng suất, kiểm soát chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Đẩy mạnh hợp tác, phát triển chuỗi giá trị sữa toàn cầu

Bên cạnh công nghệ sản xuất, mối quan hệ hợp tác thương mại hai chiều giữa Vinamilk và các đối tác Hoa Kỳ là nội dung được quan tâm tại buổi làm việc. Theo USDA, Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của ngành nông nghiệp Hoa Kỳ, với giá trị xuất khẩu tăng 38% trong giai đoạn 2024-2025. Trong xu hướng đó, Vinamilk đã xây dựng quan hệ hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực, từ con giống, nguyên liệu sản xuất đến nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Hoa Kỳ là một trong những nguồn cung bò giống quan trọng của Vinamilk, gồm giống Holstein Friesian và các dòng bò mang đặc tính A2. Doanh nghiệp đồng thời sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này để phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa danh mục dinh dưỡng.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Driftwood Dairy tại Hoa Kỳ góp phần mở rộng hiện diện quốc tế của Vinamilk. Ảnh: MINH ANH

Ở chiều ngược lại, Vinamilk hiện diện trực tiếp tại Hoa Kỳ thông qua Driftwood Dairy, doanh nghiệp sữa có lịch sử hơn 100 năm mà Vinamilk sở hữu 100% vốn. Với doanh thu hơn 120 triệu USD/năm, Driftwood Dairy cung ứng sản phẩm sữa cho nhiều trường học tại Nam California. Vinamilk cũng xuất khẩu các sản phẩm như sữa đặc, sữa chua sang thị trường Hoa Kỳ. Hoạt động này cho thấy doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tham gia thương mại hàng hóa mà còn từng bước mở rộng đầu tư, sản xuất và xây dựng hệ thống phân phối ngay tại thị trường quốc tế.

Một nội dung khác được các doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm là chiến lược kiểm soát chất lượng nguyên liệu của Vinamilk. Doanh nghiệp sử dụng đậu nành đạt tiêu chuẩn U.S. Identity Preserved, hệ thống quản lý và truy xuất nguồn gốc giúp kiểm soát nguyên liệu xuyên suốt chuỗi cung ứng, từ sản xuất nông nghiệp đến chế biến.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc điều hành Nghiên cứu và Phát triển Vinamilk, cho biết doanh nghiệp không chỉ nghiên cứu sản phẩm đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn chủ động đón đầu xu hướng dinh dưỡng trong 5-10 năm tới. Theo đó, Vinamilk tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế, cập nhật công nghệ, nguyên liệu và dữ liệu khoa học nhằm phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Từ hoạt động nhập khẩu nguyên liệu, đầu tư sản xuất đến phát triển thị trường nước ngoài, chiến lược của Vinamilk cho thấy hướng đi của doanh nghiệp Việt trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị thực phẩm toàn cầu. Đây cũng là nền tảng để mở rộng hợp tác thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thương hiệu Việt tại các thị trường quốc tế.