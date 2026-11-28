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Ngày 27/11/2026, HĐQT CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, HoSE: VNM) thông qua nghị quyết về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 1.500 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 18/12/2026, thời gian thanh toán cổ tức vào ngày 25/3/2027.

Trước đó, Vinamilk đã chi trả tiền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 vào ngày 26/11/2026, với tỷ lệ 25%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 2.500 đồng.

Năm 2026, doanh nghiệp sữa duy trì cổ tức tiền mặt tối thiểu ở mức 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất - bằng mức năm 2025. HĐQT chủ động xác định mức tạm ứng và thời điểm chi trả từng đợt, trước khi trình mức cổ tức chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2027, căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế.

Năm 2025, mức cổ tức thực tế cổ đông Vinamilk được nhận là 43,5%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 4.350 đồng.

Cùng ngày 27/11, HĐQT Vinamilk thông qua nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường vào ngày 21/1/2027, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cũng là ngày 18/12/2026.

Tại đại hội, Vinamilk sẽ trình cổ đông việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty từ một lên hai người.

Cùng với đó là xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và các quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ.

Thông tin về trường hợp miễn nhiệm và bầu bổ sung vào HĐQT chưa được doanh nghiệp công bố.

Trên thị trường, cổ phiếu VNM đóng cửa phiên 27/11 ở giá 52.500 đồng/cp, không có nhiều biến động trong thời gian gần đây. Mã đã giảm khoảng 15% so với đỉnh gần nhất hồi tháng 8 năm nay.