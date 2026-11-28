CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk; mã chứng khoán: VNM) vừa công bố thông tin về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường.

Theo nghị quyết ngày 27/11, HĐQT Vinamilk thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 18/12/2026. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/3/2027.

Với mỗi 1.000 cổ phiếu đang nắm giữ, cổ đông Vinamilk sẽ nhận được 1,5 triệu đồng trong đợt chi trả này, chưa tính thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức theo quy định.

Bên cạnh kế hoạch chi trả cổ tức, HĐQT Vinamilk cũng thông qua nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

Đại hội dự kiến diễn ra vào 9h ngày 21/1/2027 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự là 18/12/2026. Địa điểm tổ chức sẽ được doanh nghiệp thông báo sau.

Một trong những nội dung đáng chú ý dự kiến trình cổ đông là thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty từ 1 lên 2 người.

Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm một thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Văn bản công bố thông tin hiện chưa nêu cụ thể nhân sự dự kiến được miễn nhiệm hoặc ứng viên được đề cử bổ sung.

Ngoài ra, Vinamilk dự kiến trình ĐHĐCĐ xem xét việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh; thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và các quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của đại hội.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2026, Vinamilk ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 18.465 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.962 tỷ đồng, tăng khoảng 18%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của doanh nghiệp đạt 53.461 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.605 tỷ đồng, tăng 30,6%.