HĐQT CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, HOSE: VNM) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền mặt với tỉ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu.

Theo nghị quyết ngày 27/11/2026, ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức đợt 2 là 17/12/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/03/2027.

Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk dự kiến chi khoảng 3.135 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Trong đó, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), cổ đông lớn nhất với tỉ lệ sở hữu 36%, dự kiến nhận gần 1.129 tỷ đồng. Nhóm Fraser & Neave (F&N) của Singapore, cổ đông lớn thứ hai với tỉ lệ nắm giữ 24,99% vốn, sẽ thu về hơn 783 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 26/11 Vinamilk đã hoàn tất thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỉ lệ 25%. Như vậy tổng tỉ lệ tạm ứng cổ tức qua 2 đợt đạt 40%, tương ứng 4.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính, tổng số tiền Công ty chi trả cho cổ đông trong 2 đợt lên tới 8.360 tỷ đồng.

Vinamilk dự chi 8.360 tỷ đồng trả cổ tức, sắp bầu bổ sung thành viên HĐQT (Ảnh: VNM).

Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua, Vinamilk đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 66.477 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.828 tỷ đồng, cùng tăng hơn 4% so với năm 2025. Công ty đồng thời duy trì chính sách cổ tức với mức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo kế hoạch.

Với tổng giá trị tạm ứng cổ tức khoảng 8.360 tỷ đồng, số tiền dự kiến chi trả qua 2 đợt đã tương đương 85% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm. Ban lãnh đạo Vinamilk từng cho biết Công ty hiện gần như phân phối toàn bộ lợi nhuận sau thuế dưới hình thức cổ tức tiền mặt và chưa cân nhắc phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Cùng với phương án cổ tức, HĐQT Vinamilk thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 21/01/2027 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự đại hội cũng là 17/12/2026.

Tại đại hội, cổ đông sẽ xem xét việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 1 lên 2 người; cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đáng chú ý, đại hội cũng sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Đây là một trong những nội dung nhân sự quan trọng được Vinamilk đưa ra lấy ý kiến cổ đông tại kỳ họp bất thường đầu năm 2027.

Khả năng duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức cao của Vinamilk được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất của Vinamilk đạt 53.461 tỷ đồng, tăng 14,5%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 8.605 tỷ đồng, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong quý III/2026, doanh thu thuần hợp nhất đạt 18.465 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.962 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,7% và 18% so với cùng kỳ.

Đóng góp vào kết quả này là sự tăng trưởng từ cả thị trường trong nước và quốc tế cùng những nỗ lực đổi mới danh mục sản phẩm, mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Tại thị trường nội địa, bên cạnh việc phát huy thế mạnh của hệ thống phân phối hiện hữu, Vinamilk chú trọng đa dạng hóa danh mục sản phẩm và phương thức tiếp cận khách hàng, đáp ứng sự thay đổi trong nhu cầu dinh dưỡng và hành vi tiêu dùng.

Hoạt động kinh doanh quốc tế tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng chung của doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần từ thị trường nước ngoài đạt 12.148 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh chi phí đầu vào có xu hướng gia tăng, biên lợi nhuận gộp lũy kế 9 tháng của Vinamilk vẫn đạt 42,5%, cải thiện 1,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.