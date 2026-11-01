Vinamilk bứt tốc ở thị trường quốc tế, nắm hơn 26.500 tỷ đồng tiền và tiền gửi

Theo báo cáo tài chính, trong quý III/2026, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, HoSE: VNM) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 18.465 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu thị trường trong nước đạt 14.718 tỷ đồng, tăng 9% và thị trường nước ngoài đạt 3.747 tỷ đồng, tăng 8%.

Xét về lợi nhuận, lợi nhuận gộp quý III đạt 7.637 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 41,6% xuống 41,4% do chịu ảnh hưởng từ xu hướng tăng của chi phí đầu vào.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý tăng 52% lên 600 tỷ đồng. Cùng với đó, phần lãi từ các công ty liên kết, liên doanh đạt 41 tỷ đồng, trái ngược so với khoản lỗ gần 195 tỷ đồng của cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 66% lên 151 tỷ đồng.

Trong cùng kỳ, chi phí bán hàng đạt 3.885 tỷ đồng, tăng 9% và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 538 tỷ đồng, tăng 16%. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế của VNM đạt 2.962 tỷ đồng, tăng 18% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Vinamilk ghi nhận doanh thu thuần 53.461 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, đạt khoảng 80% mục tiêu doanh thu cả năm 2026.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, doanh thu thuần trong nước đạt 41.313 tỷ đồng, tăng 11%, giá vốn hàng bán tương ứng đạt 23.504 tỷ đồng, tăng khoảng 7%. Nhờ giá vốn tăng chậm hơn doanh thu, lợi nhuận gộp từ thị trường nội địa đạt 17.810 tỷ đồng, tăng 17%. Biên lợi nhuận gộp ước đạt 43%, cải thiện so với mức khoảng 41% của cùng kỳ năm trước.

Vinamilk ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 53.461 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, đạt khoảng 80% mục tiêu cả năm (Ảnh minh họa: VNM).

Trong khi đó, doanh thu nước ngoài đạt 12.148 tỷ đồng, tăng 28%, nhưng giá vốn tăng nhanh hơn, ở mức 32%, lên 7.221 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ thị trường này đạt 4.927 tỷ đồng, tăng 23%. Do đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ khoảng 42% xuống 41%.

Doanh thu tài chính 9 tháng đạt 1.413 tỷ đồng, tăng 24%, gồm 1.179 tỷ đồng tiền lãi huy động và 144 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá. Bên cạnh đó, mảng liên kết cũng mang lại 140 tỷ đồng tiền lãi, phần lớn đến từ Công ty Cổ phần Chế biến Dừa Á Châu, đơn vị Vinamilk sở hữu gần 25% vốn.

Kết quả lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng của VNM đạt 8.605 tỷ đồng, tăng 31%, hoàn thành 88% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.

Khoản tiền và tiền gửi chiếm gần 46% tổng tài sản

Tại thời điểm ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 57.892 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 40.803 tỷ đồng, tăng 13%, tiếp tục chiếm phần lớn cơ cấu tài sản.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 3.612 tỷ đồng, gần gấp đôi đầu năm. Mức tăng chủ yếu đến từ các khoản tương đương tiền, tăng 910% lên 1.657 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 22.926 tỷ đồng, tăng 5%, phần lớn là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Nếu tính thêm cả tiền và các khoản tương đương tiền, VNM duy trì khoảng 26.538 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng, tương đương gần 46% tổng tài sản.

Các khoản mục khác cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý là phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 6.142 tỷ đồng, tăng gần 12%, trong đó phải thu khách hàng chiếm 5.225 tỷ đồng, tăng 11%.

Hàng tồn kho tại cuối tháng 9 đạt 7.469 tỷ đồng, tăng khoảng 14% so với đầu năm. Nổi bật là nguyên vật liệu đạt 4.118 tỷ đồng, tăng 10% và sản phẩm đạt 2.263 tỷ đồng, tăng khoảng 32%. Đáng chú ý, sản phẩm dở dang tăng 165% lên gần 127 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đạt 38.264 tỷ đồng, chiếm khoảng 66% tổng nguồn vốn, tăng 11% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức 19.628 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn giảm từ 9.394 tỷ đồng xuống 8.385 tỷ đồng, trong khi vay dài hạn tăng từ gần 63 tỷ đồng lên 97 tỷ đồng. Tính chung, dư nợ vay ngắn và dài hạn giảm khoảng 10% so với đầu năm.

Trong cùng diễn biến, VNM sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/11/2026 để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả là 25%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 2.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 26/11/2026. Với khoảng 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk sẽ phải chi khoảng 5.225 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Theo cơ cấu sở hữu, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước là cổ đông lớn nhất với hơn 752 triệu cổ phiếu, tương đương 36% vốn điều lệ, qua đó dự kiến nhận về khoảng 1.881 tỷ đồng.