Vinamilk bị HOSE nhắc nhở vì 'bỏ sót' thông tin nhân sự HĐQT

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa có thông báo nhắc nhở Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, HOSE: VNM) về việc chậm công bố thông tin thay đổi nhân sự.

Theo HOSE, Vinamilk chưa công bố thông tin về việc miễn nhiệm ông Alain Xavier Cany - Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, dù quyết định này đã có hiệu lực từ ngày 22/4/2026.

Cụ thể, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 22/4 Vinamilk đã thông qua việc miễn nhiệm ông Alain Xavier Cany khỏi HĐQT. Trước đó ngày 2/2/2026, Vinamilk công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm của ông Alain Xavier Cany theo yêu cầu của cổ đông lớn Platinum Victory Pte. Ltd - tổ chức đã đề cử ông tham gia HĐQT năm 2022.

Ông Alain Xavier Cany đã rời HĐQT Vinamilk từ ngày 22/4/2026 theo quyết định được ĐHĐCĐ thường niên thông qua (Ảnh: VNM).

Việc từ nhiệm của ông Alain Xavier Cany có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Tuy nhiên theo HOSE, đến nay Sở vẫn chưa nhận được công bố thông tin thay đổi nhân sự của Vinamilk theo quy định.

HOSE đề nghị Vinamilk thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Động thái thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của Vinamilk đang có sự cải thiện đáng kể. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Vinamilk ghi nhận 34.996 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng khoảng 17,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 6.913 tỷ đồng, tăng 36,9%. Sau khi trừ thuế, Vinamilk đạt 5.642 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng khoảng 38,5% so với mức 4.075 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 5.595 tỷ đồng, tăng từ 4.043 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của Vinamilk, lợi nhuận tăng chủ yếu nhờ doanh thu thuần tăng, đến từ sự phục hồi của thị trường nội địa và tăng trưởng mạnh của hoạt động xuất khẩu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng và biên lợi nhuận tốt hơn, qua đó góp phần cải thiện hiệu quả lợi nhuận gộp.

Năm 2026, Vinamilk đặt mục tiêu 66.477 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất, tăng 4,3% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 12.197 tỷ đồng, tăng 4,7%, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 9.828 tỷ đồng, tăng 4,4%.

Với kết quả đạt được sau nửa đầu năm, Vinamilk đã hoàn thành khoảng 52,7% kế hoạch doanh thu và 57,4% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.