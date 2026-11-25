Doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường tại VINAMAC EXPO 2026

Ngày 25/11/2026, Triển lãm Quốc tế về Máy móc, Thiết bị, Công nghệ và Sản phẩm Công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh - VINAMAC EXPO 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Diễn ra từ ngày 25-27/11, triển lãm quy tụ các doanh nghiệp, nhà sản xuất và nhà cung ứng công nghệ trong nước và quốc tế, giới thiệu máy móc, thiết bị và giải pháp tiên tiến trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo, gia công kim loại, công nghệ hàn cắt, luyện kim, điều khiển và tự động hóa, robot công nghiệp, cơ điện, thiết bị công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết, các hoạt động xúc tiến thương mại chuyên ngành công nghiệp, kết nối cung - cầu công nghệ và thúc đẩy hợp tác sản xuất quốc tế có ý nghĩa thiết thực đối với định hướng phát triển công nghiệp của thành phố.

Triển lãm không chỉ thúc đẩy giao thương mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác nước ngoài.

Theo ông Hà Văn Út, với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP. Hồ Chí Minh đang tập trung khai thác hiệu quả các nguồn lực, tăng cường liên kết vùng, phát triển các chuỗi sản xuất và cung ứng, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Trên cơ sở các định hướng phát triển chiến lược, thành phố chú trọng tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, thông minh và có giá trị gia tăng cao; ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo và tự động hóa. Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), robot công nghiệp và các giải pháp sản xuất thông minh.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp và logistics, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn, nhà đầu tư và đối tác quốc tế, tạo động lực tăng trưởng và phát triển công nghiệp bền vững.

Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), cho rằng đối với các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, tăng cường kết nối giao thương quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực cung ứng, mở rộng cơ hội hợp tác và gia tăng sự tham gia của doanh nghiệp vào mạng lưới sản xuất công nghiệp.

Trong những năm qua, Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất và xuất khẩu quan trọng trong khu vực, tham gia ngày càng sâu vào mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cùng với việc thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế.

Tuy nhiên, trước những biến động của thương mại toàn cầu và yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, xuất xứ hàng hóa và năng lực cung ứng, hoạt động xúc tiến thương mại cần đổi mới theo hướng chuyên sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Theo ông Bùi Quang Hưng, thời gian tới, Cục Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, hiệp hội ngành nghề và tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng các hội chợ, triển lãm chuyên ngành, tăng cường kết nối giao thương và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Thông qua VINAMAC EXPO 2026, các doanh nghiệp cần chủ động giới thiệu sản phẩm, khẳng định năng lực sản xuất, tìm kiếm đối tác phù hợp và mở rộng thị trường. Các hiệp hội ngành nghề và tổ chức xúc tiến thương mại tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy những chương trình hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp.

“Xúc tiến thương mại không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm hay tìm kiếm khách hàng, mà cần trở thành cầu nối giúp doanh nghiệp kết nối với các nhà sản xuất, nhà mua hàng, các tập đoàn quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, phát triển quan hệ đối tác và đặc biệt là tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu”, ông Bùi Quang Hưng khẳng định.