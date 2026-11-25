Kết nối công nghệ, thúc đẩy sản xuất công nghiệp

Sáng 25/11, VINAMAC EXPO 2026 cùng các triển lãm chuyên đề khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, diễn ra đến ngày 27/11. Sự kiện do VIETFAIR phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật và Phát triển bền vững (CSED) thuộc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, các hiệp hội và tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế tổ chức.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm.

Triển lãm quy tụ hơn 500 doanh nghiệp với 700 gian hàng, giới thiệu máy móc, công nghệ, giải pháp cơ khí chế tạo, thiết bị công nghiệp, tự động hóa, hàn cắt, gia công kim loại, gang thép, luyện kim, điện cơ, ngũ kim và công nghiệp hỗ trợ.

Các khu chuyên đề gồm HMET EXPO VIETNAM (ngũ kim, dụng cụ); METAL & WELD (hàn cắt, gia công kim loại); ISME VIETNAM (gang thép); VECA (điều khiển, tự động hóa, thiết bị công nghiệp); AT EXPO (tự động hóa); VINAMBC (điện máy, vòng bi, xử lý bề mặt); ICHPM 2026 (đầu nối, dây đai, cấp điện, gia công máy móc).

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, VINAMAC EXPO 2026 tổ chức Diễn đàn “Chuyển đổi số để tăng tốc chuyển đổi xanh trong nhà máy”, do Sở Công Thương và Hội Tự động hóa TP. Hồ Chí Minh chủ trì. Diễn đàn tập trung trao đổi về ứng dụng điều khiển, tự động hóa, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, sử dụng năng lượng, tối ưu nguồn lực và thúc đẩy sản xuất xanh. Các doanh nghiệp giới thiệu thiết bị, công nghệ và giải pháp kỹ thuật phục vụ sản xuất công nghiệp, đổi mới dây chuyền, lựa chọn công nghệ phù hợp; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra hội thi tay nghề hàn theo tiêu chuẩn quốc tế, trình diễn thiết bị, vật liệu, kỹ thuật hàn công nghệ cao và tọa đàm “Khoa học Kỹ thuật Hàn trong sự phát triển của lĩnh vực Cơ khí Việt Nam”, do Sở Công Thương và Hội Kỹ thuật Hàn chủ trì.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm với các nhà mua hàng quốc tế.

Đáng chú ý, triển lãm tổ chức các chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tham gia với nhà mua hàng quốc tế, ký MOU giữa các hiệp hội Việt Nam và đoàn doanh nghiệp quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác, mở rộng thị trường và kết nối chuỗi cung ứng công nghiệp.

Đổi mới xúc tiến thương mại, tăng kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu

Chia sẻ tại sự kiện, ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), cho biết Việt Nam từng bước khẳng định vị thế trung tâm sản xuất, xuất khẩu quan trọng trong khu vực, tham gia sâu mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. Hội nhập, thực thi các hiệp định thương mại tự do tạo cơ hội mở thị trường, thu hút đầu tư, hợp tác quốc tế.

Trước biến động thương mại toàn cầu và yêu cầu cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, xuất xứ, năng lực cung ứng, xúc tiến thương mại cần đổi mới chuyên sâu, thiết thực, hiệu quả. Xúc tiến thương mại không dừng ở giới thiệu sản phẩm, tìm khách hàng mà cần kết nối doanh nghiệp với nhà sản xuất, nhà mua hàng, tập đoàn quốc tế, hỗ trợ mở rộng thị trường, phát triển đối tác và tham gia sâu chuỗi cung ứng.

VINAMAC EXPO là triển lãm xúc tiến thương mại công nghiệp thường niên, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm, tìm đối tác, phát triển thị trường. Doanh nghiệp Việt có cơ hội giới thiệu năng lực, tìm hiểu nhu cầu và tiếp cận đối tác; doanh nghiệp nước ngoài tìm hiểu thị trường, năng lực cung ứng và cơ hội kinh doanh tại Việt Nam.

Ông Bùi Quang Hưng đánh giá cao chương trình giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp triển lãm với nhà mua hàng, đối tác quốc tế, góp phần nâng hiệu quả xúc tiến, hướng tới hợp tác, hợp đồng và quan hệ đối tác lâu dài.

Doanh nghiệp trình diễn và giới thiệu công nghệ tiến tiến với lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại và các đại biểu tại sự kiện.

Cục Xúc tiến thương mại chú trọng đổi mới, kết nối thị trường trong nước, quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác FTA và mở rộng xuất khẩu. Thời gian tới, Cục phối hợp địa phương, hiệp hội và tổ chức xúc tiến trong, ngoài nước nâng chất lượng hội chợ, triển lãm, kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy công nghiệp xanh, thông minh

Ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, cho rằng biến động kinh tế, thương mại, đầu tư cùng tái cấu trúc chuỗi cung ứng và phát triển khoa học công nghệ, AI, tự động hóa, sản xuất thông minh đặt ra yêu cầu mới cho ngành công nghiệp.

Chuyển đổi số gắn chuyển đổi xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng và phát triển bền vững là xu hướng tất yếu, yếu tố quyết định sức cạnh tranh. Đây cũng là cơ hội đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng; doanh nghiệp cần thích ứng, nâng năng lực và tham gia sâu chuỗi giá trị.

TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn mới với không gian kinh tế mở rộng sau hợp nhất ba địa phương từ 1/7/2025, có điều kiện phát huy lợi thế công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và khoa học, công nghệ. Thành phố tập trung khai thác nguồn lực, liên kết vùng, phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng, hướng tới trung tâm kinh tế, công nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á. Đồng thời tái cơ cấu công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, giá trị gia tăng cao; ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, tự động hóa; thúc đẩy khoa học công nghệ, AI, robot và sản xuất thông minh.

Lãnh đạo Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh và các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm tại triển lãm.

Ông Hà Văn Út đánh giá xúc tiến thương mại công nghiệp, kết nối cung cầu công nghệ, hợp tác sản xuất có ý nghĩa thiết thực; tạo cơ hội giao thương, đầu tư, chuyển giao công nghệ và kết nối chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có cơ hội tiếp cận máy móc, thiết bị, giải pháp tiên tiến, tìm đối tác, mở thị trường, đổi mới dây chuyền, tham gia sâu chuỗi cung ứng trong và ngoài nước.

Sở Công Thương kỳ vọng hiệp hội, tổ chức xúc tiến, doanh nghiệp hợp tác thực chất, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, liên kết sản xuất, phát triển công nghiệp xanh, thông minh, bền vững. Sở tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường.