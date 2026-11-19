Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, VINAMA được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lựa chọn là đơn vị thực hiện chương trình trình diễn công nghệ đặc biệt này.

VINAMA đơn vị thực hiện Chương trình trình chiếu 3D Mapping nghệ thuật nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026

Người dân và du khách tại khu vực trung tâm TP.HCM sẽ có dịp chứng kiến diện mạo khác của hai công trình vốn đã quen thuộc trong đời sống thành phố. Thông qua công nghệ 3D Mapping, kiến trúc, ánh sáng và hình ảnh chuyển động được kết hợp, tạo nên không gian trình diễn nghệ thuật giữa lòng đô thị.

Chương trình trình chiếu 3D Mapping nghệ thuật nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026 diễn ra tại khu vực phía trước trụ sở UBND TP.HCM (số 86 Lê Thánh Tôn) và Khách sạn Rex (số 141 Nguyễn Huệ), phường Sài Gòn.

Công tác lắp đặt được triển khai từ ngày 18 đến ngày 20/11. Chương trình sơ duyệt vào tối 20/11, tổng duyệt tối 21/11.

Hoạt động trình chiếu chính thức diễn ra vào tối 22/11 tại trụ sở UBND TP.HCM và tối 24/11 tại Khách sạn Rex. Trong đó, suất trình chiếu tối 22-11 được lồng ghép trong lễ khai mạc các hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết.

Đưa công nghệ trình chiếu vào không gian văn hóa đô thị

3D Mapping là công nghệ trình chiếu sử dụng ánh sáng, hình ảnh, âm thanh và đồ họa chuyển động để tạo hiệu ứng trên các bề mặt kiến trúc. Thay vì sử dụng màn hình trình chiếu thông thường, công nghệ này khai thác chính đường nét, hình khối và cấu trúc của công trình làm nền, tạo nên những chuyển động hình ảnh có sự tương tác với không gian thực.

Việc lựa chọn trụ sở UBND TP.HCM và Khách sạn Rex làm địa điểm trình chiếu mang đến một cách tiếp cận khác đối với không gian văn hóa. Những câu chuyện văn hóa không chỉ hiện diện trong các sân khấu hay triển lãm chuyên biệt mà còn có thể xuất hiện ngay giữa đời sống đô thị, trên những công trình gắn liền với diện mạo và ký ức của thành phố.

Qua đó, người dân và du khách có thêm cơ hội tiếp cận các giá trị văn hóa bằng trải nghiệm trực quan, sinh động, đồng thời cảm nhận sự giao thoa giữa kiến trúc, nghệ thuật và công nghệ trong không gian công cộng.

VINAMA tiếp nối dấu ấn 3D Mapping tại trung tâm TP.HCM

Đây không phải lần đầu VINAMA đưa công nghệ trình chiếu vào những công trình mang tính biểu tượng của thành phố. Trước đó, trong chương trình Kỷ niệm 50 năm TP.HCM, doanh nghiệp từng thực hiện trình chiếu 3D Mapping trên mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM, sử dụng ánh sáng, đồ họa và âm nhạc để kể lại những dấu ấn lịch sử, văn hóa và hành trình phát triển của thành phố.

Tiếp nối dấu ấn này, chương trình hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 tiếp tục đưa công nghệ trình chiếu vào không gian kiến trúc giàu ý nghĩa, góp phần tạo thêm hình thức trải nghiệm văn hóa cho công chúng.

Để triển khai một chương trình 3D Mapping trên công trình kiến trúc, đội ngũ kỹ thuật và sáng tạo phải thực hiện nhiều công đoạn, từ khảo sát thực tế, đo đạc bề mặt, dựng mô hình không gian trình chiếu đến xây dựng nội dung, thiết kế đồ họa chuyển động và lắp đặt hệ thống thiết bị. Đặc biệt, với những công trình có giá trị về kiến trúc và lịch sử, quá trình thực hiện đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng để hình ảnh, ánh sáng và chuyển động tương tác chính xác với cấu trúc công trình, đồng thời tạo nên tổng thể hài hòa với không gian xung quanh.

Thông qua chương trình, công nghệ 3D Mapping không chỉ góp phần làm mới diện mạo những công trình quen thuộc mà còn mở ra cách tiếp cận gần gũi hơn với các giá trị văn hóa, đưa nghệ thuật trình chiếu đến với người dân và du khách ngay giữa trung tâm TP.HCM.

Một số hình ảnh trình chiếu tại đêm hội: