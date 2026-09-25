Vinam (CVN): Thoái vốn ba công ty con giữa lúc kiểm toán ngoại trừ và lỗ nặng

Chuyển nhượng cổ phần tại ba doanh nghiệp thành viên

Ngày 22/09, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinam chính thức ra nghị quyết thoái vốn khỏi ba doanh nghiệp. Cụ thể, công ty sẽ tiến hành chuyển nhượng gần 5 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cao y tế và Môi trường Hạ Long Tokyo với mức giá trị thu về dự kiến là 49,9 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, doanh nghiệp cũng sẽ thoái 1 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Famicare Hưng Yên với mức giá trị 10,5 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản đầu tư 100.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần Famicare Hữu Nghị cũng sẽ được chuyển nhượng với giá trị 1 tỷ đồng.

Dữ liệu từ báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026 cho thấy công ty đang sở hữu ba công ty con với tổng giá gốc đầu tư là 157 tỷ đồng. Tổng giá gốc đầu tư vào công ty liên doanh liên kết và đầu tư góp vốn vào đơn vị khác ghi nhận ở mức 205 tỷ đồng. Trong số các đơn vị sắp thoái vốn, Công ty Cổ phần Công nghệ Cao y tế và Môi trường Hạ Long Tokyo là công ty con do doanh nghiệp nắm giữ 99,88% tỷ lệ lợi ích trực tiếp với giá gốc 50 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Famicare Hưng Yên là công ty liên kết có giá gốc đầu tư ban đầu là 3,5 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính bị ngoại trừ và lợi nhuận lao dốc

Điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính bán niên của Công ty Cổ phần Vinam là hàng loạt ý kiến ngoại trừ từ đơn vị kiểm toán. Kiểm toán viên cho biết chưa đủ cơ sở để đánh giá tính hợp lý của khoản góp vốn 124 tỷ đồng vào một số công ty liên kết và đơn vị khác do tài sản phục vụ kinh doanh tại các đơn vị này chưa hình thành đáng kể. Phía công ty đã đưa ra giải trình rằng các đơn vị nhận vốn góp hiện mới đang ở giai đoạn đầu tư ban đầu.

Thêm vào đó, đơn vị kiểm toán cũng không thể xác minh tính hiện hữu của khoản đầu tư thiết bị y tế trị giá 9,1 tỷ đồng. Công ty lý giải nguyên nhân là do dự án liên quan chưa được triển khai thực tế. Một dự án nhà xưởng trị giá 399 triệu đồng bị chậm tiến độ từ năm 2021 cũng bị đưa vào diện ngoại trừ vì thiếu bằng chứng về tính khả thi. Việc công ty con là Công ty Cổ phần Công nghệ cao G7 bị cưỡng chế do khoản nợ thuế quá 90 ngày tiếp tục được ghi nhận là một cơ sở để kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của công ty chỉ đạt 14 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm nghiêm trọng về doanh thu đã kéo theo lợi nhuận gộp bị thu hẹp 65%, lùi về mức 1,3 tỷ đồng. Kết quả, công ty báo lỗ sau thuế 6,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 3,7 tỷ đồng. Theo giải trình của công ty, mức lỗ này trở nên nặng nề hơn so với số liệu tự lập trước kiểm toán là do doanh nghiệp phải thực hiện trích lập bổ sung các khoản dự phòng.