VINALIFT xuất xưởng cầu trục nạp liệu 230/150 tấn cho Liên hợp thép Pohang (Hàn Quốc)

Tham dự buổi lễ có ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT VINALIFT. Phía khách hàng có ông Moo Youl Kim cùng các đại diện Choi Woon Geun, Kwon Ohjun của POSCO E&C. Phía đơn vị giám sát chất lượng KOTEC có các đại diện Won Seok Kwak và Jung Do Hyun.

Lễ xuất xưởng cầu trục nạp liệu 230/150 tấn xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Về phía Việt Nam, buổi lễ có sự tham dự của ông Lê Phụng Thắng, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI); ông Hoàng Mạnh Trung, Trưởng ban Kiểm tra Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI); bà Trang Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA); ông Trần Quốc Chiến, Chủ tịch Công ty Đóng tàu Phà Rừng; ông Vũ Hữu Chiến, Tổng giám đốc Công ty Đóng tàu Phà Rừng; ông Lê Thành Nam, Phó giám đốc khối Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cùng đại diện các doanh nghiệp sản xuất thép và đối tác chiến lược của VINALIFT.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Sau nghi lễ, đại biểu tham quan nhà xưởng, tìm hiểu quy trình chế tạo và hệ thống máy móc của VINALIFT.

Thiết bị chuyên dụng cho lò chuyển luyện thép

Tại Liên hợp thép Pohang, cầu trục phục vụ lò chuyển số 1 kiểu thổi kết hợp đỉnh – đáy của Nhà máy luyện thép số 3, với nhiệm vụ nâng thùng thép phế và nạp vào lò. Thiết bị vận hành liên tục trong môi trường nhiệt độ cao, nhiều bụi, đòi hỏi kết cấu vững chắc, cơ cấu nâng tin cậy và hệ thống an toàn nhiều lớp.

VINALIFT đảm nhận trọn gói: Thiết kế, tính toán kỹ thuật, chế tạo, thử nghiệm tại xưởng (FAT) và tại công trường (SAT), đến bàn giao lắp đặt tại nhà máy của khách hàng.

Thiết bị chuyên dụng cho lò chuyển luyện thép.

Thiết bị chuyên dụng cho lò chuyển luyện thép.

Thiết bị chuyên dụng cho lò chuyển luyện thép.

Cầu trục có khẩu độ 21,7m, tổng khối lượng khoảng 435 tấn, được thiết kế theo cấp chế độ làm việc M7 dành cho thiết bị vận hành cường độ cao. Móc chính được thử tải ở mức 253 tấn, bằng 110% tải định mức. Toàn bộ cơ cấu nâng và di chuyển dùng biến tần vector có dự phòng; cơ cấu nâng chính được trang bị 4 phanh đĩa.

Bước tiến của cơ khí chế tạo trong nước

Thiết bị nâng hạng nặng cho ngành thép, năng lượng và cảng biển đòi hỏi rất cao về thiết kế, vật liệu và kiểm soát chất lượng. Việc POSCO E&C đặt hàng một doanh nghiệp Việt Nam chế tạo cầu trục tải trọng 230/150 tấn cho thấy sản phẩm cơ khí trong nước đã đáp ứng được tiêu chuẩn của chủ đầu tư quốc tế.

Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT VINALIFT phát biểu tại buổi lễ.

Sự có mặt của VAMI và VSA tại buổi lễ cho thấy sự quan tâm của các hiệp hội tới khả năng cơ khí trong nước cung ứng thiết bị cho ngành thép. Khi doanh nghiệp nội địa làm chủ từ thiết kế đến chế tạo, các nhà máy có thêm lựa chọn về nguồn cung, tiến độ và dịch vụ bảo trì trong suốt vòng đời thiết bị.

Năng lực này được VINALIFT tích lũy qua nhiều dự án: Thiết bị nâng cho cảng quân sự, nhà máy nhiệt điện, nhà máy đóng tàu, cùng cầu trục, cổng trục xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia, trong đó có những thị trường đòi hỏi khắt khe như: Mỹ, Canada và châu Âu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT VINALIFT, nhấn mạnh: "Đối với VINALIFT, mỗi sản phẩm xuất xưởng không chỉ mang theo một thiết bị, mà còn mang theo uy tín, trách nhiệm và khát vọng của những người làm cơ khí Việt Nam".

Ông Tuấn dành lời cảm ơn đặc biệt cho cán bộ, kỹ sư và công nhân công ty: "Đằng sau từng kết cấu, từng mối hàn, từng chuyển động của cỗ máy là kiến thức, đôi bàn tay, mồ hôi, công sức và tinh thần trách nhiệm của anh chị em".

Về dài hạn, VINALIFT xác định thiết bị nâng cho ngành thép là lĩnh vực chiến lược. Công ty hướng tới danh mục giải pháp xuyên suốt quy trình sản xuất thép, từ tiếp nhận nguyên liệu, nạp liệu, vận chuyển thép lỏng đến cán thép, kho phôi và kho thành phẩm. "Thị trường Việt Nam là nền tảng để chúng tôi phát triển năng lực. Các nhà máy thép trên thế giới là thị trường mà VINALIFT quyết tâm vươn tới", ông Tuấn khẳng định.

Công ty Cổ phần Kết cấu Thép và Thiết bị Nâng Việt Nam (VINALIFT) thành lập năm 2006. Sau 20 năm phát triển, VINALIFT là một trong những nhà sản xuất thiết bị nâng phi tiêu chuẩn hàng đầu Việt Nam và có chỗ đứng trong khu vực.

VINALIFT là một trong những nhà sản xuất thiết bị nâng phi tiêu chuẩn hàng đầu Việt Nam.

Công ty làm chủ thiết kế, chế tạo, lắp đặt và bảo dưỡng cầu trục, cổng trục, cẩu chân đế, cẩu bờ, cầu giàn, tời điện và kết cấu thép phi tiêu chuẩn.

Sản phẩm của VINALIFT có mặt tại các cảng biển, nhà máy nhiệt điện, đóng tàu, điện tử và đã xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ như: Mỹ, Canada, Italia, Ả Rập Xê Út, Ấn Độ, Philippines.