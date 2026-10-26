Vinahud giảm gần hết nợ sau thương vụ bán Grand Mercure Hội An cho nhóm DOJI

Nhật Linh tổng hợp từ Báo cáo tài chính quý III/2026 Vinahud.

Lỗ giảm đáng kể

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (mã: VHD) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 với doanh thu thuần 2,7 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế gần 1 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 9 tỷ).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu Vinahud đạt 5,5 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế hơn 5 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 60 tỷ).

Một điểm chung là trong quý III cũng như 9 tháng, chi phí lãi vay của Vinahud đã giảm mạnh, nhờ đó giúp doanh nghiệp giảm lỗ đáng kể so với cùng kỳ.

Do không còn ghi nhận chi phí dở dang dự án Hội An, tài sản của Vinahud tại ngày 30/9 giảm hơn 92% so với đầu năm xuống còn 121 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Vinhaud cũng giảm 93% xuống còn 110 tỷ đồng nhờ thanh toán 621 tỷ đồng các khoản phải trả, đồng thời tất toán 807 tỷ đồng các khoản nợ liên quan đến Xuân Phú Hải và các cá nhân.

Bước ngoặt từ thương vụ với DOJI

Dự án Grand Mercure Hội An thời điểm tháng 7/2026 - Ảnh: Nhật Linh.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Vinahud có 45 tỷ đồng doanh thu tài chính. Số tiền này đến từ việc thoái vốn khỏi hai công ty con là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends và CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải.

Tính đến cuối 2025, Vinahud nắm 49% tỷ lệ sở hữu trực tiếp tại Xuân Phú Hải, phần còn lại Vinahud sở hữu gián tiếp thông qua công ty con Friends.

Xuân Phú Hải là chủ đầu tư Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cũ (nay là Đà Nẵng). Dự án có quy mô 7,2 ha, tổng vốn hơn 3.000 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ tháng 11/2016 với tên thương mại Grand Mercure Hội An.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, lãnh đạo Vinahud đã lên kế hoạch bán dự án Hội An để tất toán các khoản vay và giảm áp lực trả lãi.

Tháng 4/2026, Vinahud chuyển nhượng toàn bộ 49% vốn tại Xuân Phú Hải cho Friends. Đến ngày 19/5, doanh nghiệp công bố hoàn tất chuyển nhượng 100% vốn tại Friends cho Công ty TNHH Diamond Crown Homes với tổng giá trị giao dịch 1.220 tỷ đồng.

Thông qua giao dịch này, Vinahud đã chuyển giao quyền phát triển dự án Grand Mercure Hội An cho Diamond Crown Homes.

"Diamond Crown Homes là một doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Doji Group, chuyên phát triển dự án và vận hành cơ sở lưu trú, có sản phẩm ở thị trường Hải Phòng và Hà Nội. Đây là đơn vị có tiềm lực, khả năng triển khai và tiềm lực tài chính bởi vì được hậu thuẫn từ ngân hàng TPBank.

Với việc chuyển giao Friends, Vinahud đặt mục tiêu bù đắp lại một phần khoản đầu tư bỏ ra ban đầu. Giao dịch này dự kiến mang về lợi nhuận khoảng 90 tỷ đồng. Bức tranh kinh doanh năm 2026 của Vinahud sẽ bắt đầu tươi sáng hơn, chuẩn bị cho giai đoạn tái cấu trúc toàn diện thời gian tới", lãnh đạo Vinahud chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Với dòng tiền bán Grand Mercure Hội An, năm 2026 Vinahud đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất hơn 208 tỷ đồng và lãi sau thuế khoảng 9 tỷ đồng. Lãnh đạo công ty tự tin sau báo cáo bán niên 2026 thì kết quả kinh doanh sẽ tốt hơn, từ đó dần đưa Vinahud trở lại trạng thái bình thường.

"Của để dành" ở Hà Nội và Phú Thọ

Giai đoạn trước năm 2022, bức tranh tài chính của Vinahud dù lãi mỏng song nhìn chung tương đối ổn định, không thua lỗ. Tổng dư nợ phải trả giai đoạn 2019 - 2022 cao nhất chỉ ghi nhận 174 tỷ đồng.

Năm 2023, Vinahud phát sinh khoản nợ gần 2.000 tỷ tại TPBank để phát triển các dự án Grand Mercure Hội An và Làng Hoa Tiền Phong Mê Linh. Chi phí lãi vay phát sinh khiến doanh nghiệp thua lỗ trong các năm 2023, 2024 và 2025 và buộc doanh nghiệp đến nay đã phải rút khỏi hai dự án này.

Hiện nay, Vinahud vẫn tham gia đầu tư một số dự án bất động sản khác.

Tại ngày 30/9, Vinahud đang ghi nhận khoảng 19 tỷ đồng chi phí dở dang tại Khu văn phòng và nhà ở 536A Minh Khai, Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 549,5 tỷ đồng, gồm hai khối nhà CT1 (19 tầng nổi, 1 tầng hầm) và CT2 (21 tầng nổi và 1 tầng hầm), 7 căn nhà cao 3 tầng; Vinahud liên danh đầu tư cùng CTCP Văn phòng phẩm Cửu Long.

Bên cạnh đó, Vinahud vẫn đang nắm 35% sở hữu tại CTCP Đầu tư Bất động sản Viên Nam, thông qua đó đầu tư Khu đô thị sinh thái và vui chơi giải trí Viên Nam tại xã Quang Tiến, TP Hòa Bình (nay là Phú Thọ). Dự án này có quy mô 65 ha, đã hoàn tất GPMB, mục tiêu tạo ra nguồn thu vào 2027.

Ngoài ra, lãnh đạo Vinahud cho biết sẽ đẩy mạnh mảng tư vấn quản lý dự án với những đối tác như Sunshine, Hải Phát... đồng thời tiếp tục duy trì những hoạt động kinh doanh hiện có như cho thuê văn phòng.