Mục tiêu doanh thu hơn 85.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 608 tỷ đồng

Theo đó, Tổng công ty Lương thực miền Nam vừa tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai năm 2026, thông qua nhiều nội dung liên quan đến hoạt động quản trị và định hướng phát triển doanh nghiệp.

Trong đó, đại hội đã thông qua Tờ trình số 08/TTr-LTMN-HĐQT về định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2026 - 2030. Đây là kế hoạch bao gồm các mục tiêu sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp, sắp xếp vốn đầu tư và xử lý các dự án tồn đọng trong 5 năm tới.

Theo kế hoạch được thông qua, Vinafood II đặt mục tiêu tổng sản lượng của tổ hợp công ty mẹ và các công ty con đạt gần 8,95 triệu tấn trong giai đoạn 2026 - 2030, với tổng doanh thu dự kiến 85.086,36 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 607,77 tỷ đồng.

Riêng năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu sản lượng 1,53 triệu tấn, doanh thu 16.020 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 106,24 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này dự kiến tăng dần trong những năm tiếp theo.

Đến năm 2030, Vinafood II hướng tới sản lượng gần 1,99 triệu tấn, doanh thu 18.387,85 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 139,18 tỷ đồng. Như vậy, so với mục tiêu năm 2026, doanh thu hợp nhất năm 2030 dự kiến tăng khoảng 15%, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 31%.

Nhiệm vụ cụ thể các chỉ tiêu chính về doanh thu, sản lượng và lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp trong giai đoạn 2026 - 2030 (Ảnh: Vinafood II)

Đối với riêng công ty mẹ, kế hoạch 5 năm đặt mục tiêu tổng sản lượng hơn 4,81 triệu tấn, doanh thu 50.080 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 85 tỷ đồng. Năm 2026, công ty mẹ dự kiến đạt doanh thu 9.150 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ ở mức 7 tỷ đồng. Đến năm 2030, doanh thu dự kiến tăng lên 10.930 tỷ đồng, còn lợi nhuận trước thuế đạt 30 tỷ đồng.

Theo định hướng được thông qua, Vinafood II tiếp tục xác định hoạt động sản xuất, chế biến và kinh doanh lúa gạo là lĩnh vực trọng tâm, đồng thời duy trì vai trò trong bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và ổn định thị trường trong nước. Doanh nghiệp dự kiến mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng tỷ trọng gạo chất lượng cao, gạo thương hiệu và các sản phẩm chế biến sâu.

Đối với đầu tư phát triển của công ty mẹ, tổng vốn dự kiến trong năm 2026 là 92,53 tỷ đồng, tăng dần qua các năm và đạt 150,14 tỷ đồng vào năm 2030. Bình quân giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu đầu tư khoảng 123,21 tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, trong tờ trình, Vinafood II cho biết công ty mẹ không dự kiến có nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển, do lợi nhuận trong 5 năm 2026 - 2030 chưa bù đắp được khoản lỗ lũy kế và chưa đủ điều kiện trích lập quỹ theo quy định.

Thoái vốn tại 12 doanh nghiệp, xử lý 7 dự án tồn đọng

Song song với mục tiêu kinh doanh, Vinafood II dự kiến triển khai chương trình tái cơ cấu hệ thống doanh nghiệp thành viên và các khoản đầu tư ngoài hoạt động cốt lõi. Theo phương án được thông qua, Tổng công ty sẽ sắp xếp lại hệ thống chi nhánh phụ thuộc, giảm từ 14 xuống còn 8 chi nhánh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đối với các khoản đầu tư vốn, Vinafood II dự kiến giữ nguyên phần vốn tại 6 công ty cổ phần có vốn góp chi phối và 2 công ty cổ phần không chi phối. Ở nhóm dự kiến rút vốn, Tổng công ty lên phương án thoái toàn bộ phần vốn đầu tư tại 12 doanh nghiệp trong giai đoạn 2026-2030.

Ngoài phương án thoái vốn, Vinafood II còn đưa vào kế hoạch xử lý 2 doanh nghiệp là Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Cà Mau và Công ty CP Lương thực Quảng Ngãi, với các phương án bao gồm giải thể hoặc phá sản theo điều kiện thực tế.

Danh sách các doanh nghiệp nằm trong kế hoạch thoái vốn, giải thể hoặc phá sản của Vinafood II (Ảnh: Vinafood II)

Việc rút vốn, sắp xếp lại các đơn vị được Vinafood II xác định nhằm tập trung nguồn lực vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính, đồng thời hạn chế tình trạng phân tán vốn tại những khoản đầu tư không hiệu quả hoặc không còn phù hợp với định hướng phát triển.

Một nhiệm vụ khác được nêu trong tờ trình là xử lý dứt điểm 7 dự án, cơ sở nhà đất tồn đọng. Các dự án được đề cập gồm Khu lương thực Khánh Hưng; Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Vàm Trà Vinh; Nhà máy chế biến thủy sản Cầu Quan; dự án tại số 561 Kinh Dương Vương, TP.HCM; cơ sở nhà đất tại số 400 Nguyễn Duy, TP.HCM; cơ sở nhà đất tại số 161 Trần Huy Liệu, TP.HCM và khu đất rộng 3.102 m2 tại ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ.

Theo tờ trình, Tổng công ty sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền các địa phương liên quan để rà soát, giải quyết các dự án này theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh việc xử lý các tồn đọng về tài sản và vốn đầu tư, Vinafood II cũng đặt mục tiêu tiếp tục cơ cấu lại các khoản nợ, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và duy trì mức tín dụng khoảng 7.000 tỷ đồng trở lên để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các giải pháp còn lại tập trung vào nâng cao năng lực quản trị, hiện đại hóa dây chuyền chế biến, tổ chức lại chuỗi cung ứng, phát triển thị trường và tăng cường hợp tác quốc tế.