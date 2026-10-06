Vinafood II: Sẵn sàng kích hoạt động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Là một trong những trụ cột hàng đầu của ngành lương thực Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) đã sớm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước bằng những chiến lược hạ tầng, thị trường và quản trị hiện đại.

Với mục tiêu doanh thu giai đoạn 2026–2030 vượt mốc 85.000 tỷ đồng cùng kế hoạch đầu tư bài bản vào chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao, Vinafood II đang thể hiện rõ quyết tâm bảo đảm an ninh lương thực quốc gia gắn liền với nâng tầm thương hiệu gạo Việt trên thị trường quốc tế.

Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hiển, Tổng Giám đốc Vinafood II về lộ trình tái cơ cấu, các động lực tăng trưởng đột phá ngay từ năm 2026, cũng như cam kết khẳng định vị thế nòng cốt của doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới.

Phóng viên: Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn 2026–2030. Với quy mô, nguồn lực và vị trí của doanh nghiệp trong nền kinh tế, Vinafood II xác định vai trò và trách nhiệm của mình như thế nào trong việc hiện thực hóa mục tiêu này?

Tổng Giám đốc Vinafood II: Là một trong những doanh nghiệp nhà nước dẫn đầu ngành gạo Việt Nam, chúng tôi nhận thức rõ vai trò tiên phong trong việc góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Hiển, Tổng Giám đốc Vinafood II. Ảnh: Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Với vị thế, quy mô và năng lực hiện có, Vinafood II sẽ tiếp tục giữ vững thương hiệu, thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời nâng cao giá trị và thương hiệu gạo Việt Nam cũng như các sản phẩm sau gạo trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tổng công ty cũng phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt chuỗi giá trị lúa gạo quốc gia trên cơ sở tận dụng thương hiệu và hệ thống nhà máy chế biến quy mô lớn hiện có. Vinafood II sẽ đẩy mạnh phát triển các thị trường ngách, tập trung vào sản phẩm chất lượng cao, mở rộng thị phần tại những quốc gia có tiêu chuẩn khắt khe, hướng đến sản phẩm xanh và sản phẩm hữu cơ.

Với nền tảng nội lực và uy tín quốc tế, chúng tôi tự tin đóng vai trò là động lực bứt phá, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành lương thực, qua đó thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của Chính phủ giai đoạn 2026–2030.

Phóng viên: Vinafood II dự kiến đóng góp vào tăng trưởng thông qua những động lực nào? Đâu là những động lực có thể tạo ra chuyển biến rõ nét ngay từ năm 2026?

Tổng Giám đốc Vinafood II: Bám sát Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2026–2030 đã được Bộ Tài chính phê duyệt, Vinafood II xác định ba động lực chính cho tăng trưởng.

Thứ nhất là tái cơ cấu doanh nghiệp, hoàn thiện chuỗi giá trị lúa gạo gắn với phát triển vùng nguyên liệu chất lượng cao.

Thứ hai là mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị thông qua các sản phẩm chế biến sau gạo.

Thứ ba là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đầu tư chế biến, logistics làm động lực nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Ngay từ đầu năm 2026, Vinafood II đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò doanh nghiệp nhà nước nòng cốt, dẫn dắt chuỗi giá trị lúa gạo và nâng cao vị thế gạo Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Phóng viên: Vinafood II chia sẻ những chỉ tiêu cụ thể về doanh thu, lợi nhuận, đầu tư phát triển, năng suất lao động và đóng góp ngân sách mà đơn vị đặt ra trong năm 2026 cũng như cả giai đoạn 2026–2030?

Tổng Giám đốc Vinafood II: Trên cơ sở kế hoạch được Bộ Tài chính giao và định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2026–2030 đã được phê duyệt, năm 2026 Vinafood II phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu.

Ông Nguyễn Văn Hiển, Tổng Giám đốc Vinafood II trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Cụ thể, tổng sản lượng ước thực hiện năm 2026 là 1.535.000 tấn, đạt trên 100% kế hoạch được giao; trong đó kế hoạch Bộ Tài chính giao đã tăng trưởng 10% so với thực hiện năm 2025.

Tổng doanh thu ước thực hiện năm 2026 là 17.300 tỷ đồng, đạt 108% so với kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 385 triệu USD; lợi nhuận ước thực hiện 71,550 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; nộp ngân sách 145 tỷ đồng; đầu tư phát triển ước thực hiện trên 98 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm.

Đến năm 2030, định hướng của chúng tôi là trở thành doanh nghiệp kinh tế nông nghiệp hiện đại, giữ vai trò nòng cốt trong chuỗi giá trị lúa gạo quốc gia.

Để thực hiện mục tiêu này, Vinafood II tập trung vào ba nhóm giải pháp lớn: nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, xem đây là nguồn lực then chốt để nâng cao năng lực chế biến sâu và hoàn thiện hệ thống logistics hiện đại; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của ngành lương thực và đất nước thông qua việc khẳng định vị thế thương hiệu gạo Việt trên trường quốc tế; đồng thời phát triển vùng nguyên liệu bền vững, liên kết chặt chẽ với người nông dân để bảo đảm nguồn cung chất lượng cao phục vụ các thị trường xuất khẩu lớn.

Trong giai đoạn 2026–2030, Vinafood II phấn đấu tổng sản lượng kinh doanh gần 8,95 triệu tấn, doanh thu trên 85.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 607,7 tỷ đồng và kế hoạch đầu tư phát triển trên 970 tỷ đồng.

Phóng viên: Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng cao đi cùng với ổn định kinh tế vĩ mô, Vinafood II sẽ làm gì để vừa tăng quy mô hoạt động, vừa bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, kiểm soát rủi ro và duy trì tăng trưởng bền vững?

Tổng Giám đốc Vinafood II: Quan điểm xuyên suốt của Vinafood II là tăng trưởng phải gắn với hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Hiển, Tổng Giám đốc Vinafood II. Ảnh: Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Để vừa mở rộng quy mô vừa kiểm soát rủi ro, Tổng công ty tập trung nguồn lực vào lĩnh vực cốt lõi là chuỗi giá trị lương thực, đồng thời tối ưu hóa việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Vinafood II cũng đẩy mạnh đổi mới hệ thống quản trị hiện đại, lấy chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ làm công cụ nâng cao hiệu quả đầu tư, kiểm soát vận hành, quản trị rủi ro và nâng cao năng suất lao động toàn hệ thống.

Thông qua tối ưu nguồn lực và sử dụng hiệu quả vốn nhà nước, Vinafood II hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Phóng viên: Vinafood II đánh giá như thế nào về những yêu cầu mới đặt ra đối với doanh nghiệp nhà nước trong Nghị quyết 79? Những nội dung nào sẽ tác động trực tiếp nhất đến chiến lược phát triển và phương thức quản trị của đơn vị?

Tổng Giám đốc Vinafood II: Nghị quyết 79 là một bước chuyển mang tính bước ngoặt về tư duy đối với doanh nghiệp nhà nước, đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải đóng vai trò tiên phong, mở đường và dẫn dắt, với ba trụ cột là đổi mới quản trị, chuyển đổi số và nâng cao tính tự chủ.

Đối với Vinafood II, những yêu cầu này tác động trực tiếp đến hai khía cạnh.

Về phương thức quản trị, đơn vị phải chuyển đổi từ mô hình quản trị hành chính truyền thống sang chuẩn mực quốc tế, đẩy mạnh số hóa quy trình điều hành và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.

Về chiến lược phát triển, với vai trò doanh nghiệp nòng cốt trong ngành lương thực, Vinafood II tập trung tái cấu trúc theo ba trọng tâm: chủ động liên kết phát triển vùng nguyên liệu chất lượng cao; nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu gạo gắn với xây dựng thương hiệu quốc gia; đồng thời đảm nhiệm tốt vai trò điều tiết thị trường và bảo đảm an ninh lương thực, dự trữ quốc gia.

Phóng viên: Vinafood II đã cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 79 thành chương trình hành động, kế hoạch đầu tư và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả như thế nào? Những nhiệm vụ trọng tâm nào được ưu tiên thực hiện trong năm 2026?

Tổng Giám đốc Vinafood II: Vinafood II đã cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết 79 bằng chương trình hành động, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2026–2030, gắn với các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cụ thể.

Quan điểm của chúng tôi là đầu tư để phát triển nhưng phải trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2026, Tổng công ty ưu tiên tái cơ cấu theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đầu tư công nghệ chế biến, logistics và chuyển đổi số; mở rộng, phát triển thị trường xuất khẩu; tăng cường liên kết với địa phương, doanh nghiệp và người nông dân để xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển chuỗi giá trị lúa gạo hiện đại, bền vững.

Với định hướng phát triển giai đoạn 2026–2030 và hành động quyết liệt ngay từ năm 2026, Vinafood II tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp nhà nước nòng cốt, hướng tới trở thành nhân tố tiên phong thúc đẩy ngành kinh tế nông nghiệp bứt phá, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.