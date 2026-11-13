Vinafood II: Lãi hơn 50 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ vay ngắn hạn vượt 3.300 tỷ đồng

Doanh thu 9 tháng giảm, lợi nhuận vẫn tăng trưởng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong quý III/2026, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (Vinafood II, mã VSF) ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.582,6 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán quý III đạt 4.079 tỷ đồng, tăng so với mức 3.411,1 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 503,6 tỷ đồng, tăng 27,2%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 28,3 tỷ đồng, giảm so với mức 30 tỷ đồng cùng kỳ. Chi phí tài chính ghi nhận 43,3 tỷ đồng, tăng so với 39,7 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay là 31 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình kinh doanh của VSF.

Chi phí bán hàng trong quý III đạt 295 tỷ đồng, tăng từ 259,9 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng từ 99,8 tỷ đồng lên 166,2 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 28,1 tỷ đồng, tăng 20,8%, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 23,2 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 15,9 tỷ đồng, tăng từ 13,1 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Vinafoof II đạt 12.865,1 tỷ đồng, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 51,1 tỷ đồng, tăng 27,3%.

Tổng tài sản vượt 7.700 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng mạnh

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của Vinafood II đạt 7.721,7 tỷ đồng, tăng 9,9% so với đầu năm.

Hàng tồn kho ghi nhận 2.948 tỷ đồng giá trị gốc, sau khi trừ 18 tỷ đồng dự phòng giảm giá, giá trị còn lại đạt 2.930 tỷ đồng. So với đầu năm, giá trị hàng tồn kho tăng gần gấp đôi, từ 1.481,2 tỷ đồng lên 2.930 tỷ đồng.

Trong cơ cấu hàng tồn kho, nguyên liệu, vật liệu đạt 1.360,6 tỷ đồng; sản phẩm đạt 1.115,7 tỷ đồng; hàng hóa đạt 263,9 tỷ đồng; hàng gửi đi bán đạt 127,4 tỷ đồng và hàng hóa bất động sản đạt 54,4 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.026,3 tỷ đồng, tăng mạnh so với 480,2 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 1.074,4 tỷ đồng, tăng từ 538,5 tỷ đồng trước khi trừ dự phòng phải thu khó đòi 1.254 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 9, danh sách các khoản phải thu có giá trị lớn ghi nhận một số đối tác như Three Hills Ghana Limited với 216,5 tỷ đồng; Sikakroabea Co.Ltd với 180,1 tỷ đồng; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Vận tải Vũ Thị Thu Hà với 139,6 tỷ đồng; Louis Dreyfus Company Asia Pte Ltd với 111,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoản phải thu từ Wilmar Riceland Trading Pte.Ltd đạt 22,5 tỷ đồng; Ranima Commodity FZC đạt 21,4 tỷ đồng; Công ty TNHH TM DV Phương Anh đạt 18,6 tỷ đồng và Công ty TNHH Nam Việt Gạo đạt 17 tỷ đồng.

Đối với các khoản nợ xấu, tổng giá trị gốc tại ngày 30/9/2026 là 1.265,7 tỷ đồng, trong đó dự phòng tương ứng 1.254 tỷ đồng. Một số khoản nợ được ghi nhận tại Công ty CP Lương thực Hậu Giang, Công ty TNHH MTV Hòa Tân Lộc, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Vận tải Vũ Thị Thu Hà, Công ty CP Thịnh Phát Kon Tum và Công ty TNHH Lương thực V.A.P.

Ở nhóm tài sản có tính thanh khoản cao, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 739,7 tỷ đồng, giảm từ 1.242,6 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, tiền mặt đạt 14,4 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn đạt 689,9 tỷ đồng và các khoản tương đương tiền đạt 35,3 tỷ đồng.

Đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 128,6 tỷ đồng, toàn bộ chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn. Trong khi đó, đầu tư tài chính dài hạn đạt 151,2 tỷ đồng, gồm 28,8 tỷ đồng đầu tư vào công ty con, 95,4 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và 90,6 tỷ đồng góp vốn vào đơn vị khác, sau khi trừ dự phòng tổn thất đầu tư 63,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả hơn 5.260 tỷ đồng, dư nợ vay ngắn hạn vượt 3.300 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả của Vinafood II đạt 5.261,9 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 4.518,9 tỷ đồng, nợ dài hạn đạt 743,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 3.316,3 tỷ đồng, tăng so với 2.353,3 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, khoản vay ngắn hạn là 3.314 tỷ đồng, phần nợ dài hạn đến hạn trả là 2,3 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản vay ngắn hạn tại công ty mẹ đạt 2.084,7 tỷ đồng; Công ty CP Xuất nhập khẩu Kiên Giang đạt 1.076,3 tỷ đồng; Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Cà Mau đạt 81,4 tỷ đồng; Công ty CP Xuất nhập khẩu và Lương thực Thực phẩm đạt 59,4 tỷ đồng và Công ty CP Sài Gòn Lương thực đạt 11,3 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 13,8 tỷ đồng, trong đó khoản vay tại công ty mẹ là 7,9 tỷ đồng và Công ty CP Xuất nhập khẩu Kiên Giang là 5,9 tỷ đồng.

Ở các khoản nợ ngắn hạn khác, phải trả người bán đạt 218,2 tỷ đồng; người mua trả tiền trước đạt 324 tỷ đồng; phải trả người lao động đạt 118,5 tỷ đồng; chi phí phải trả ngắn hạn đạt 232,6 tỷ đồng và phải trả ngắn hạn khác đạt 211,8 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2026 đạt 2.459,8 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với đầu năm. Vốn góp của chủ sở hữu duy trì ở mức 5.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của Nhà nước chiếm 51,43%, tương ứng 2.571,3 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn T&T nắm giữ 25%, tương ứng 1.250 tỷ đồng; các cổ đông khác sở hữu 23,57%, tương ứng 1.178,7 tỷ đồng.