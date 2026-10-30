Vinafood II: Hàng tồn kho tăng gần gấp đôi, khoản thu ngắn hạn vượt 1.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Tổng Công ty Lương thực miền Nam - CTCP (Vinafood II, UPCOM: VSF) ghi nhận tổng tài sản đạt 7.721 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tăng 10% so với đầu năm. Đáng chú ý, cơ cấu tài sản có sự dịch chuyển khi hàng tồn kho và các khoản phải thu tăng mạnh, còn lượng tiền nắm giữ giảm đáng kể.

Tại ngày 30/9/2026, hàng tồn kho của Vinafood II đạt 2.930 tỷ đồng sau khi trừ dự phòng giảm giá, tăng 98% so với đầu năm. Nếu tính trước dự phòng, giá trị hàng tồn kho đạt 2.948 tỷ đồng, so với 1.508 tỷ đồng hồi đầu năm. Với quy mô này, hàng tồn kho chiếm khoảng 38% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế đạt 51 tỷ đồng, tăng 25% (Ảnh: VSF).

Cùng chiều, các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 480 tỷ đồng đầu năm lên 1.026 tỷ đồng. Báo cáo ghi nhận phải thu ngắn hạn của khách hàng ở mức 1.074 tỷ đồng và khoản trả trước cho người bán ngắn hạn 404 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đang ghi nhận dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 1.254 tỷ đồng. Khoản dự phòng này gần như không thay đổi so với đầu năm.

Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 1.242 tỷ đồng xuống 739 tỷ đồng, tương đương mức giảm 40%. Trong khi lượng tiền giảm, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của Vinafood II tăng từ 2.353 tỷ đồng đầu năm lên 3.316 tỷ đồng.

Trong nhóm tài sản dài hạn, đầu năm 2026 Vinafood II ghi nhận 675 tỷ đồng phải thu dài hạn của khách hàng. Đến ngày 30/9/2026, khoản mục này không còn số dư.

Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý III đạt 5.262 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 4.519 tỷ đồng, còn nợ dài hạn ở mức 743 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 2.460 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2026 Vinafood II ghi nhận doanh thu thuần 4.582 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 20%, lên 4.079 tỷ đồng qua đó đưa lợi nhuận gộp lên 503 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 28 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính tăng lên 43 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng từ 260 tỷ đồng lên 295 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 166 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 28 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 28 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 23 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Vinafood II đạt 12.865 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt 51 tỷ đồng, tăng 25%.

Giải trình về kết quả kinh doanh, doanh nghiệp cho biết đã chủ động nắm bắt cơ hội kinh doanh, kết hợp quản trị và cơ cấu vốn vay phù hợp, đồng thời kiểm soát chi phí. Theo Vinafood II, những yếu tố này góp phần giúp lợi nhuận sau thuế trong quý III và 9 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ.