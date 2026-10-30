VinaCS gánh tăng trưởng của Taseco Airs

CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco Airs, HOSE: AST) ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 520 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng 25% lên gần 175 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10% đạt 61 tỷ đồng. Nhờ phần lãi từ công ty liên kết tăng lên 14 tỷ đồng, so với 6 tỷ đồng cùng kỳ, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn tăng 9% lên gần 116 tỷ đồng.

Từ mức lợi nhuận thuần gần 116 tỷ đồng, sau khi trừ khoản lỗ khác 2,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 113 tỷ đồng, tăng 8%. Sau thuế, Taseco Airs lãi 93 tỷ đồng, tăng 4% so với quý III/2025.

Kết quả trên cho thấy tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chậm lại đáng kể so với nửa đầu năm. Trong quý III/2026, chi phí bán hàng tăng nhanh hơn doanh thu, còn phần lãi từ công ty liên kết đóng góp ngày càng lớn vào kết quả kinh doanh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Taseco Airs đạt 1.556 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 314 tỷ đồng, tăng 31%; lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 255 tỷ đồng, tăng 37%.

Theo kế hoạch năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 2.151 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 360 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, Taseco Airs đã thực hiện 72% kế hoạch doanh thu và 87% mục tiêu lợi nhuận.

Yếu tố hỗ trợ kết quả kinh doanh của Taseco Airs là khoản lãi từ công ty liên kết CTCP Dịch vụ Suất ăn Hàng không Việt Nam (VinaCS, ảnh: Taseco Airs).

Một trong những yếu tố hỗ trợ kết quả kinh doanh là khoản lãi từ công ty liên kết CTCP Dịch vụ Suất ăn Hàng không Việt Nam (VinaCS). Trong 9 tháng, Taseco Airs ghi nhận 42 tỷ đồng lãi từ khoản đầu tư này, so với 12,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là phần lợi nhuận được ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu, không đồng nghĩa với dòng tiền thực nhận trong kỳ.

Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động kinh doanh hiện tại, Taseco Airs còn có các cam kết thuê hoạt động đáng kể.

Tại ngày 30/9/2026, tổng giá trị các khoản thanh toán thuê tối thiểu trong tương lai đạt khoảng 1.019 tỷ đồng, tăng từ 672 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, gần 235 tỷ đồng đến hạn thanh toán trong vòng một năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Taseco Airs đạt 1.237 tỷ đồng, tăng gần 20% so với đầu năm.

Tiền và tương đương tiền đạt 222 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi đạt 350 tỷ đồng. Hai khoản mục này chiếm hơn 46% tổng tài sản.

Ở chiều nguồn vốn, nợ phải trả giảm 17% so với đầu năm còn 287 tỷ đồng. Dư nợ vay ngắn hạn giảm từ 58 tỷ đồng xuống 21 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu tăng lên 950 tỷ đồng, chiếm gần 77% tổng nguồn vốn.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đạt khoảng 267 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ. Sau khi chi khoảng 46 tỷ đồng cho đầu tư tài sản cố định, doanh nghiệp vẫn ghi nhận dòng tiền dương đáng kể.