Vinaconex lan tỏa văn hóa an toàn, khơi dậy sức sáng tạo

An toàn không chỉ là phong trào

Trong khuôn khổ chương trình chào mừng 38 năm thành lập, Tổng công ty Vinaconex tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại thử thách “V-SAFETY - 150 ngày an toàn”, cuộc thi “V-SAFETY - Nhật ký công trường” và “Thanh âm 38”.

Thông qua chuỗi hoạt động V-SAFETY và các phong trào chào mừng 38 năm thành lập, Vinaconex lan tỏa thông điệp không đánh đổi an toàn lấy tiến độ, chất lượng, đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm trong mỗi cán bộ, người lao động.

Với sự tham gia của 20 đơn vị thành viên, chương trình đã thu hút hàng chục tác phẩm dự thi cùng 5 hồ sơ sáng kiến về an toàn lao động do chính cán bộ, người lao động trong toàn Tổng công ty thực hiện. Những tác phẩm, sáng kiến không chỉ thể hiện tinh thần hưởng ứng mà còn phản ánh sinh động sự sáng tạo, trách nhiệm của người lao động từ thực tiễn công việc.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Phạm Thái Dương, Tổng Giám đốc Tổng công ty Vinaconex ghi nhận, biểu dương tinh thần hưởng ứng, sự sáng tạo và trách nhiệm của cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống.

Theo Tổng Giám đốc Phạm Thái Dương, giá trị của các hoạt động không chỉ nằm ở những giải thưởng được trao, mà quan trọng hơn là tinh thần gắn kết, ý thức trách nhiệm và những sáng kiến được hình thành từ chính thực tiễn lao động, sản xuất.

Đặc biệt, với chuỗi hoạt động V-SAFETY, Tổng Giám đốc Vinaconex nhấn mạnh, an toàn không dừng lại ở một chiến dịch hay phong trào, mà hướng tới trở thành văn hóa trên mỗi công trường. Quan điểm không đánh đổi an toàn lấy tiến độ, chất lượng hay bất kỳ mục tiêu nào khác tiếp tục được khẳng định và lan tỏa tới từng đơn vị, từng vị trí công việc.

Cũng từ những hoạt động hướng tới ngày thành lập, các giá trị văn hóa được người lao động thể hiện bằng những hành động cụ thể mỗi ngày: An toàn – Kỷ luật – Trách nhiệm – Đoàn kết – Chuyên nghiệp – Sáng tạo.

Từ phong trào thi đua đến giá trị bền vững

Tại cuộc thi “V-SAFETY - Nhật ký công trường”, Giải thưởng Đặc biệt ở các hạng mục Ảnh và Video được trao cho Ban Chỉ huy dự án Capital One, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ với hai tác phẩm “Xây giá trị, Dựng tương lai: Tự hào Vinaconex” và “Kim Văn - Kim Lũ, Điểm hẹn an toàn Vinaconex”.

Giải Nhất hạng mục Ảnh thuộc về tác phẩm “Nhật ký Vành đai 3,5: Lan tỏa văn hóa V-SAFETY” của Ban Chỉ huy dự án Nút giao Vành đai 3,5.

Trong khi đó, tại cuộc thi “Thanh âm 38”, Giải Nhất được trao cho tác phẩm “VINACONEX - nâng mơ ước bay cao” của tác giả Nguyễn Quang Hợp, Phó Giám đốc Ban Xây dựng.

Những tác phẩm được vinh danh là những lát cắt sinh động từ công trường, nơi tinh thần an toàn, trách nhiệm, đoàn kết và niềm tự hào về mái nhà chung Vinaconex được thể hiện bằng những câu chuyện, hình ảnh và thanh âm gần gũi.

Từ tinh thần của các phong trào thi đua, Tổng Giám đốc Phạm Thái Dương mong muốn mỗi cán bộ, người lao động tiếp tục biến năng lượng, trách nhiệm và sự sáng tạo thành những sáng kiến thiết thực trong công việc; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn và hiệu quả, qua đó đóng góp trực tiếp vào kết quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Tổng công ty trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đông đảo cán bộ, người lao động Tổng công ty Vinaconex tham dự “Bữa cơm Công đoàn” tại trụ sở Tổng công ty.

Cùng ngày 24/9, Công đoàn Tổng công ty tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” cho cán bộ, người lao động tại trụ sở chính. Hoạt động tạo không khí gắn kết, quan tâm và chia sẻ, góp phần hình thành, vun đắp văn hóa đơn vị.

Từ những công trường đến văn phòng, từ mỗi sáng kiến an toàn đến những khoảnh khắc sẻ chia, các hoạt động chào mừng 38 năm thành lập đang góp phần lan tỏa những giá trị chung, tạo thêm động lực để mỗi cán bộ, người lao động cùng xây dựng một Vinaconex an toàn, kỷ luật, trách nhiệm, đoàn kết, chuyên nghiệp và sáng tạo.