Vinaconex lãi 9 tháng giảm mạnh, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.822 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần của Vinaconex trong quý đạt gần 3.296 tỷ đồng, giảm 25,6% so với cùng kỳ năm 2025. Giá vốn hàng bán giảm 25,2%, xuống còn hơn 2.857 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 28,2%, còn khoảng 438,6 tỷ đồng.

Một trong những biến động đáng chú ý là doanh thu hoạt động tài chính quý III chỉ đạt gần 219,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận hơn 3.186 tỷ đồng. Mức giảm mạnh này góp phần kéo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh xuống còn 426,7 tỷ đồng, giảm 87,9% so với cùng kỳ.

Kết thúc quý III/2026, Vinaconex báo lợi nhuận trước thuế đạt gần 441,5 tỷ đồng, giảm 87,4%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 371 tỷ đồng, giảm 88,8%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 305,9 tỷ đồng, giảm 90,7%.

Lợi nhuận 9 tháng giảm hơn 73%

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Vinaconex đạt hơn 10.536 tỷ đồng, giảm 7,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 1.221 tỷ đồng, giảm 19%.

Doanh thu tài chính đạt gần 728 tỷ đồng, giảm khoảng 78% so với mức hơn 3.303 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 18,1%, lên hơn 365 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay đạt hơn 341 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, Vinaconex ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 1.234 tỷ đồng, giảm 69,6%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.015 tỷ đồng, giảm 73,2%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 878 tỷ đồng, giảm 76,2%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.257 đồng, giảm 76,2% so với mức 5.284 đồng cùng kỳ.

Vinaconex ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2026 giảm 73,2% so với cùng kỳ

Dòng tiền kinh doanh âm, hàng loạt dự án tăng vốn dở dang

Bên cạnh kết quả lợi nhuận suy giảm, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho thấy dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Vinaconex có sự đảo chiều đáng chú ý.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2026, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 1.822 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 dương hơn 2.258 tỷ đồng. Như vậy, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đã đảo chiều với mức chênh lệch hơn 4.080 tỷ đồng.

Một số khoản mục tác động đáng kể đến dòng tiền gồm tiền chi trả thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 957,7 tỷ đồng, tăng khoảng 471,8% so với mức 167,5 tỷ đồng cùng kỳ. Tiền tăng các khoản phải thu hơn 751,4 tỷ đồng; các khoản phải trả giảm hơn 547,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại ngày 30/9/2026, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Vinaconex đạt hơn 1.931 tỷ đồng, tăng khoảng 16,2% so với mức hơn 1.661 tỷ đồng đầu năm.

Trong đó, dự án Kim Văn - Kim Lũ chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị dở dang hơn 927,4 tỷ đồng, tăng 28,6% so với đầu năm.

Một số dự án khác cũng ghi nhận giá trị xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh. Cụ thể, Cụm công nghiệp Sơn Đông đạt gần 340,9 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức đầu năm; dự án hệ thống cấp nước xã Quốc Oai đạt hơn 285,7 tỷ đồng, tăng khoảng 62,9%.

Tại dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc, chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt hơn 271,5 tỷ đồng. Dự án cấp nước sạch thị xã Sa Pa ghi nhận gần 5,8 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức hơn 218,4 tỷ đồng đầu năm.

Ngoài ra, dự án số 1 Huỳnh Tịnh Của, Nha Trang có giá trị dở dang gần 31,1 tỷ đồng, gần như không thay đổi. Các dự án khác ghi nhận gần 68,7 tỷ đồng, giảm so với mức hơn 204,9 tỷ đồng đầu năm.

Ở hoạt động đầu tư, Vinaconex ghi nhận dòng tiền thuần dương hơn 3.050 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm hơn 1.720 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh nghiệp thu hơn 6.005 tỷ đồng từ đi vay, giảm 15,3%; đồng thời chi hơn 7.073 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, tăng 6,7%.

Tổng hợp ba dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng đầu năm 2026 của Vinaconex âm gần 492,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương gần 67,8 tỷ đồng. Tại ngày 30/9/2026, tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp còn hơn 1.807 tỷ đồng.