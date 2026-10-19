Vinaconex 21 (V21) thoát lỗ nhờ cắt giảm chi phí, quy mô tài sản phình to vượt mốc ngàn tỷ

Tiết giảm chi phí, lợi nhuận đảo chiều từ lỗ sang lãi

Theo báo cáo tài chính quý 3 năm 2026, Công ty Cổ phần Vinaconex 21 (mã chứng khoán: V21) ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong 9 tháng đầu năm đạt gần 55 tỷ đồng, giảm mạnh 46% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là doanh thu từ mảng xây lắp thu hẹp 42%, lùi về mức gần 53 tỷ đồng. Tương ứng với đà giảm của doanh thu, giá vốn hàng bán trong kỳ cũng được điều chỉnh giảm 49%, ghi nhận ở mức hơn 47 tỷ đồng do giá vốn mảng xây lắp giảm mạnh còn hơn 45 tỷ đồng. Hệ quả là lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ còn gần 8 tỷ đồng, giảm 15%. Tuy nhiên, điểm tích cực là biên lãi gộp đã có sự cải thiện, tăng từ 8,95% lên mức 14,07%.

Động lực chính giúp Vinaconex 21 thoát lỗ trong 9 tháng đầu năm đến từ việc kiểm soát gắt gao các khoản chi phí hoạt động. Cụ thể, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm đến 53%, xuống còn hơn 4 tỷ đồng. Phần lớn sự cắt giảm này đến từ việc thu hẹp chi phí nhân viên quản lý khi khoản mục này giảm mạnh 84%, chỉ còn gần 964 triệu đồng. Nhờ việc cắt giảm mạnh tay chi phí, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 560 triệu đồng, cải thiện hoàn toàn so với mức lỗ gần 3,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Chỉ tính riêng trong quý 3 năm 2026, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ghi nhận sự bứt phá đáng kể. Doanh thu thuần đạt gần 16 tỷ đồng, cao gấp 3,6 lần so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chiếm gần 13 tỷ đồng, cao gấp 3 lần. Các số liệu này giúp công ty mang về gần 3 tỷ đồng lợi nhuận gộp, trái ngược với mức lỗ 140 triệu đồng của quý 3 năm ngoái. Cộng hưởng với việc chi phí quản lý được tiết giảm 24% xuống còn 1,6 tỷ đồng, Vinaconex 21 báo lãi sau thuế quý 3 gần 180 triệu đồng. Cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp này phải gánh khoản lỗ xấp xỉ 3,3 tỷ đồng.

Trong năm tài chính 2026, Vinaconex 21 đặt ra chỉ tiêu tổng doanh thu gần 169 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 4 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 3 quý đầu năm, doanh nghiệp xây dựng này mới chỉ thực hiện được gần 33% kế hoạch doanh thu và 14% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tổng tài sản vượt nghìn tỷ sau đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Bức tranh tài chính của Vinaconex 21 trong 9 tháng đầu năm ghi nhận sự biến động rất lớn trên bảng cân đối kế toán. Tính đến ngày 30/09/2026, quy mô tổng tài sản của công ty đạt 1.094 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần so với thời điểm đầu năm. Sự gia tăng đột biến này chủ yếu xuất phát từ khoản phải thu ngắn hạn khi ghi nhận mức hơn 392 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần. Trọng tâm của khoản mục này là khoản trả trước cho người bán lên đến gần 312 tỷ đồng. Bên cạnh đó, giá trị hàng tồn kho cũng tăng mạnh lên hơn 551 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần so với đầu năm, phần lớn nằm ở chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án văn phòng công ty.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của Vinaconex 21 ghi nhận mức hơn 762 tỷ đồng, cao gấp 2,1 lần so với đầu năm. Cơ cấu nợ vay cho thấy sự gia tăng ở cả ngắn hạn và dài hạn. Khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt hơn 157 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 40% do phát sinh các khoản vay cá nhân. Đối với nợ dài hạn, vay và nợ thuê tài chính dài hạn tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Đông ghi nhận gần 336 tỷ đồng, phình to gấp 3,5 lần so với số liệu đầu kỳ.

Ở phần vốn chủ sở hữu, Vinaconex 21 ghi nhận mức hơn 332 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần so với thời điểm đầu năm 2026. Sự gia tăng mạnh mẽ của vốn chủ sở hữu gắn liền với kết quả đợt phát hành cổ phiếu mới đây. Cụ thể vào ngày 19/08, doanh nghiệp đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ 21 triệu cổ phiếu cho 9 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp. Thương vụ phát hành thành công này đã giúp công ty tăng mạnh vốn điều lệ từ mức gần 120 tỷ đồng lên mốc 330 tỷ đồng, tạo thêm nguồn lực tài chính cho các hoạt động đầu tư và thi công trong thời gian tới.