Vinachem và Swinburne Việt Nam ký kết biên bản hợp tác, kết nối doanh nghiệp với sinh viên

Đại diện lãnh đạo Vinachem và Swinburne Việt Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). (Ảnh: HOÀNG VĂN)

Swinburne Media Talent 2026 là sân chơi dành cho sinh viên, tạo cơ hội để vận dụng kiến thức chuyên môn, tư duy sáng tạo và kỹ năng truyền thông nhằm giải quyết những bài toán thực tiễn của doanh nghiệp. Với vai trò nhà tài trợ chính, Vinachem mong muốn thông qua cuộc thi tăng cường kết nối với thế hệ trẻ, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh và truyền thông thương hiệu.

Phó Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Tuấn Dũng phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: HOÀNG VĂN)

Trong khuôn khổ chương trình, Vinachem và Swinburne Việt Nam đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ tăng cường hợp tác, tạo thêm cơ hội để sinh viên tiếp cận thực tiễn trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Các hoạt động hợp tác hướng tới mở rộng cơ hội trải nghiệm, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, thực tập, tuyển dụng và kết nối doanh nghiệp-nhà trường.

Một trong những nội dung hợp tác được triển khai cụ thể tại Swinburne Media Talent 2026 là việc Vinachem đưa sàn thương mại điện tử VinachemMart trở thành đề tài để các đội thi lựa chọn. Với bài toán phát triển kênh truyền thông số cho sản phẩm thương mại, tập đoàn kỳ vọng tiếp nhận những ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao nhận diện VinachemMart, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn giá trị sản phẩm và tăng cường kết nối với các sản phẩm trong hệ sinh thái Vinachem.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: HOÀNG VĂN)

Bên cạnh đó, cuộc thi còn đưa ra các đề tài về xây dựng chiến dịch truyền thông marketing tích hợp (IMC) cho Vinachem và chiến dịch truyền thông vì tác động xã hội với chủ đề biến đổi khí hậu. Các đề tài kinh doanh truyền thông cũng được giới thiệu, mở rộng không gian sáng tạo và tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết những yêu cầu thực tế.

Việc ký kết MOU với Swinburne Việt Nam mở thêm cơ hội hợp tác giữa Vinachem với các cơ sở đào tạo, phát huy nguồn lực tri thức trẻ và tăng cường kết nối giữa môi trường học thuật với thực tiễn sản xuất, kinh doanh.