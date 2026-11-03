Vinachem và Swinburne Việt Nam hợp tác, kết nối doanh nghiệp với sinh viên

Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Phó tổng giám đốc tập đoàn hóa chất Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Vinachem

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Swinburne Media Talent 2026 là sân chơi dành cho sinh viên, tạo cơ hội để các bạn vận dụng kiến thức chuyên môn, tư duy sáng tạo và kỹ năng truyền thông để giải quyết những bài toán thực tiễn của doanh nghiệp. Với vai trò nhà tài trợ chính, Vinachem mong muốn thông qua cuộc thi tăng cường kết nối với thế hệ trẻ, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh và truyền thông thương hiệu.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đánh giá cao mô hình đào tạo gắn kết kiến thức quốc tế với thực tiễn doanh nghiệp của Swinburne Việt Nam. Ông nhấn mạnh, cuộc thi là cơ hội để sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp cùng trao đổi, tìm kiếm những giải pháp sáng tạo cho các vấn đề truyền thông mà thương hiệu Việt Nam đang đặt ra.

Trong khuôn khổ chương trình, Vinachem và Swinburne Việt Nam đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường.

Tiến sĩ Lê Anh Ngọc – Giám đốc trung tâm sáng tạo Swinburne Innovation Space đại diện Swinburne Việt Nam phát biểu. Ảnh: Vinachem

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ tăng cường hợp tác, tạo thêm cơ hội để sinh viên tiếp cận thực tiễn trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Các hoạt động hợp tác hướng tới mở rộng cơ hội trải nghiệm, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, thực tập, tuyển dụng và kết nối doanh nghiệp – nhà trường.

Một trong những nội dung hợp tác được triển khai cụ thể tại Swinburne Media Talent 2026 là việc Vinachem đưa sàn thương mại điện tử VinachemMart trở thành đề tài để các đội thi lựa chọn. Với bài toán phát triển kênh truyền thông số cho sản phẩm thương mại, Tập đoàn kỳ vọng tiếp nhận những ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao nhận diện VinachemMart, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn giá trị sản phẩm và tăng cường kết nối với các sản phẩm trong hệ sinh thái Vinachem.

Bên cạnh đó, cuộc thi còn đưa ra các đề tài về xây dựng chiến dịch truyền thông marketing tích hợp (IMC) cho Vinachem và chiến dịch truyền thông vì tác động xã hội với chủ đề biến đổi khí hậu. Các đề tài kinh doanh truyền thông cũng được giới thiệu, mở rộng không gian sáng tạo và tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết những yêu cầu thực tế.

Lễ kí kết Biên bản ghi nhớ hợp tác ( MOU) giữa đoàn hóa chất Việt Nam và Swinburne Việt Nam. Ảnh: Vinachem

Thông qua các đề tài này, Vinachem không chỉ tạo cơ hội để sinh viên trải nghiệm môi trường doanh nghiệp mà còn mong muốn tiếp nhận những góc nhìn mới, ý tưởng sáng tạo từ thế hệ trẻ, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông và phát triển thương hiệu.

Chương trình cũng góp phần lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khuyến khích thế hệ trẻ tự tin giới thiệu sản phẩm, thương hiệu và những giá trị Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Việc ký kết MOU với Swinburne Việt Nam mở ra thêm cơ hội hợp tác giữa Vinachem với các cơ sở đào tạo, phát huy nguồn lực tri thức trẻ và tăng cường kết nối giữa môi trường học thuật với thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là một trong những hướng đi nhằm bổ sung nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn trong giai đoạn mới.