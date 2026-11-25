Ngày 25/11/2026, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Hóa chất, Sản phẩm Hóa chất Nông nghiệp và Bảo vệ thực vật tại Việt Nam lần thứ 22 (VINACHEM EXPO 2026) chính thức khai mạc. VINACHEM EXPO 2026 được tổ chức cùng thời điểm với CAC VIETNAM 2026 và các chuyên đề Chemtech, Vina Coatings, Adhesive & Tape. VINACHEM EXPO 2026 mở cửa đến hết ngày 27/11/2026.

Dự lễ khai mạc có ông Phùng Mạnh Ngọc, Cục trưởng Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) và ông Dương Đức Huy, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Đại diện các nhà triển lãm quốc tế có ông Liu Jigang, Phó Hội trưởng Phân hội Hóa chất thuộc Ủy ban Xúc tiến Mậu dịch Quốc tế Trung Quốc (CCPIT CHEM), Trưởng đoàn Triển lãm Công nghiệp Hóa chất, Sơn và Vật liệu phủ. Cùng dự có đại diện các đơn vị tổ chức triển lãm, gồm Cục Phát triển Thương mại (TDB) thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc và Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR).

Về phía Vinachem có ông Nguyễn Văn Luyện, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên.

Gian hàng chung của Vinachem tại VINACHEM EXPO 2026

Kết nối thị trường trên nền tảng số

Tại kỳ triển lãm năm nay, Vinachem bố trí khu trưng bày chung như một điểm giao dịch. Tập đoàn và các đơn vị thành viên trực tiếp tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn sản phẩm, trao đổi với các đối tác trong và ngoài nước. Ngay tại gian hàng, khách tham quan được hướng dẫn sử dụng “Vinachem Nông nghiệp” và “Vinachem Mart”. Việc đưa hai nền tảng số vào hoạt động xúc tiến thương mại là một trong những cách Vinachem triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Luyện, Phó Tổng Giám đốc Vinachem, nhấn mạnh cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu thông qua VINACHEM EXPO 2026

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Luyện cho biết, sau 57 năm xây dựng và phát triển, Vinachem có 33 đơn vị thành viên với gần 20.000 cán bộ, kỹ sư và người lao động. Tập đoàn giữ vai trò nòng cốt trong các lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất cơ bản, cao su, chất tẩy rửa và pin - ắc quy. Sản phẩm của Vinachem đã được xuất khẩu tới hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Một số sản phẩm của các đơn vị thành viên được trưng bày tại gian hàng chung của Vinachem tại VINACHEM EXPO 2026

Theo ông Nguyễn Văn Luyện, thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, Vinachem gắn nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh với vai trò dẫn dắt, kết nối doanh nghiệp trong ngành. Giai đoạn 2026–2030, Tập đoàn tập trung hiện đại hóa công nghệ, nhân rộng mô hình nhà máy thông minh, doanh nghiệp số và phát triển sản phẩm hóa chất phục vụ công nghiệp bán dẫn, điện tử và năng lượng xanh. Vinachem đồng thời chú trọng phát triển nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao, mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Cơ hội đầu tư và chuyển giao công nghệ

Được tổ chức lần đầu năm 2004, VINACHEM EXPO là điểm hẹn thường niên của các nhà quản lý, nhà sản xuất, nhà khoa học và doanh nghiệp trong ngành. Các sản phẩm trưng bày năm nay trải rộng từ hóa chất công nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến thiết bị sản xuất và giải pháp nhà máy thông minh. Bên cạnh khu trưng bày là các phiên kết nối cung cầu, hội thảo chuyên đề và chương trình tư vấn “Hỏi – đáp cùng chuyên gia” phối hợp với Hội Nông dân các tỉnh.

Đồng hành cùng triển lãm có Vinachem, Cục Hóa chất (Bộ Công Thương), Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Trung Quốc, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng các hiệp hội chuyên ngành.

Ông Phùng Mạnh Ngọc, Cục trưởng Cục Hóa chất (Bộ Công Thương), nhấn mạnh việc hoàn thiện khung pháp lý nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng cho doanh nghiệp ngành hóa chất

Cục trưởng Cục Hóa chất Phùng Mạnh Ngọc khẳng định công nghiệp hóa chất là ngành kinh tế kỹ thuật nền tảng, giữ vai trò then chốt trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo ông, Cục Hóa chất đang tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng. Định hướng thu hút đầu tư ưu tiên hình thành các khu công nghiệp hóa chất tập trung, trung tâm logistics hóa chất và ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Đại diện các nhà triển lãm quốc tế, ông Liu Jigang, Phó Hội trưởng Phân hội Hóa chất thuộc Ủy ban Xúc tiến Mậu dịch Quốc tế Trung Quốc (CCPIT CHEM), cho biết Việt Nam là thị trường trọng điểm của doanh nghiệp hóa chất, sơn và vật liệu phủ Trung Quốc. Theo ông, triển lãm tạo cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác phân phối, chuyển giao công nghệ và mở rộng hợp tác đầu tư lâu dài.

Trong phát biểu khai mạc, ông Dương Đức Huy nhận định phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học và các sản phẩm trồng trọt giảm phát thải đang mở ra cơ hội phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn và phát thải carbon thấp. Ông khẳng định Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, trao đổi về các quy định quản lý chuyên ngành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc VINACHEM EXPO 2026

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc: