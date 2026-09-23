Vinachem thúc đẩy tiến độ Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại Lào

Ngày 21/9/2026, tại cuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) Nguyễn Hữu Tú đã báo cáo tình hình triển khai Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, đồng thời đề xuất một số nội dung nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án.

Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú báo cáo tình hình triển khai Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại Lào, đồng thời đề xuất một số nội dung nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án

Cuộc hội đàm diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại CHDCND Lào của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith. Hai Phó Thủ tướng Thường trực cùng lãnh đạo các bộ, ngành hai nước đã trao đổi về quan hệ Việt Nam - Lào, thống nhất tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai nước.

Thúc đẩy tiến độ Dự án

Trong nội dung trao đổi về các dự án hợp tác, đầu tư giữa hai nước, Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú báo cáo tình hình triển khai Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane và đề xuất một số nội dung nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án.

Ông Nguyễn Hữu Tú bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành hai nước đã quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện cho Vinachem trong quá trình triển khai Dự án, nhất là trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thời gian qua.

Đến nay, Dự án đang được triển khai bám sát các mốc tiến độ đã báo cáo cấp có thẩm quyền. Thực hiện các chủ trương và chỉ đạo liên quan, Vinachem đang khẩn trương phối hợp với đối tác triển khai các bước tái cơ cấu chủ đầu tư, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp tục triển khai Dự án.

Để đẩy nhanh quá trình triển khai, Vinachem đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan của hai nước tiếp tục quan tâm, phối hợp tháo gỡ các thủ tục cần thiết liên quan đến cơ cấu chủ đầu tư; quá trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo đánh giá tác động môi trường; các cơ chế, chính sách áp dụng đối với Dự án và điều kiện triển khai một số hạng mục chuẩn bị.

Các đề xuất hướng tới mục tiêu tạo điều kiện để Dự án sớm chuyển sang giai đoạn triển khai xây dựng, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và các thỏa thuận giữa các bên.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Chính phủ Lào và các bộ, ngành quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên tinh thần bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp; khẳng định Chính phủ Lào sẽ tiếp tục rà soát các quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư và việc thực hiện các chính sách, thỏa thuận đã thống nhất giữa hai nước.

Dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển của Vinachem

Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại Lào được Vinachem xác định là dự án trọng điểm; việc triển khai bảo đảm tiến độ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Tập đoàn trong giai đoạn tới.

Việc thúc đẩy Dự án có ý nghĩa đối với chiến lược phát triển dài hạn của Vinachem, đặc biệt trong việc chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất phân bón, từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị và tăng cường năng lực tự chủ nguyên liệu cho ngành hóa chất, phân bón.

Bên cạnh Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali, thời gian qua Vinachem tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp và đối tác tại Lào. Tập đoàn đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Phongsavanh, đồng thời tham gia Hội chợ Thương mại Việt Nam - Lào (VIETLAO EXPO) 2026, qua đó tăng cường kết nối doanh nghiệp và tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới.

Việc tiếp tục triển khai hiệu quả Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại Lào không chỉ gắn với định hướng phát triển và bảo đảm nguồn nguyên liệu dài hạn của Vinachem, mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước, đóng góp thiết thực vào quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.