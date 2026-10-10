Vinachem thúc đẩy dự án muối mỏ Kali, mở rộng hợp tác đầu tư tại Lào

Vinachem khẳng định quyết tâm triển khai dự án trọng điểm tại Lào

Chiều 8/10/2026, tại Thủ đô Viêng Chăn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, ông Phùng Quang Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam – Lào.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào. Ảnh: Vinachem.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 8–9/10/2026, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Đây là diễn đàn quan trọng nhằm trao đổi về môi trường đầu tư, tăng cường kết nối, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào.

Tham dự hội nghị, lãnh đạo Vinachem khẳng định quyết tâm tiếp tục triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, qua đó phát huy năng lực của doanh nghiệp công nghiệp hóa chất, đóng góp vào việc hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Quang Hiệp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành và cơ quan chức năng Việt Nam, Lào đối với hoạt động đầu tư, hợp tác của Vinachem, đặc biệt là Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane.

Ông Phùng Quang Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vinachem.

Đây là một trong những dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong định hướng phát triển của Tập đoàn. Việc triển khai thành công dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực sản xuất, chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ ngành công nghiệp hóa chất và phân bón, đồng thời tăng cường liên kết kinh tế giữa hai nước.

Trong bối cảnh bảo đảm nguồn cung nguyên liệu có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sản xuất công nghiệp, dự án muối mỏ Kali được Vinachem xác định là một hướng đầu tư dài hạn. Việc thúc đẩy dự án không chỉ gắn với mục tiêu phát triển của Tập đoàn mà còn góp phần mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại và công nghiệp giữa Việt Nam với Lào.

Tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện đưa dự án sang giai đoạn tiếp theo

Thời gian qua, Vinachem đã tập trung nguồn lực, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào để hoàn thiện những thủ tục cần thiết, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali.

Tuy nhiên, để dự án có thể chuyển sang giai đoạn triển khai tiếp theo, việc tiếp tục hoàn thiện thủ tục và tháo gỡ những khó khăn liên quan đến cơ chế, chính sách vẫn là yêu cầu quan trọng.

Tại hội nghị, Chủ tịch HĐTV Vinachem kiến nghị Chính phủ và các cơ quan chức năng của Lào tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đẩy nhanh quá trình hoàn thiện các thủ tục liên quan; đồng thời xem xét tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án sớm bước vào giai đoạn triển khai tiếp theo.

Đề xuất này thể hiện mong muốn của Vinachem trong việc tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nước sở tại, hướng tới giải quyết các vấn đề phát sinh trên tinh thần hợp tác, tuân thủ quy định pháp luật và bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Về phía mình, Vinachem khẳng định sẽ tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đối tác Lào, tập trung nguồn lực để triển khai dự án, bảo đảm các yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Việc đẩy nhanh quá trình chuẩn bị và triển khai dự án có ý nghĩa đối với chiến lược phát triển của Vinachem, nhất là trong định hướng nâng cao năng lực sản xuất, tăng cường tính chủ động về nguyên liệu và mở rộng hợp tác quốc tế. Đồng thời, dự án cũng là một nội dung hợp tác kinh tế cụ thể, góp phần củng cố quan hệ giữa doanh nghiệp hai nước.

Hợp tác thương mại Việt Nam – Lào duy trì đà phát triển

Bên cạnh hoạt động đầu tư, hợp tác thương mại giữa Vinachem và các doanh nghiệp Lào tiếp tục được duy trì và mở rộng. Theo thông tin từ Tập đoàn, trong những năm gần đây, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Vinachem và các doanh nghiệp Lào ước đạt khoảng 70 triệu USD mỗi năm.

Kết quả này cho thấy quan hệ hợp tác giữa Vinachem với thị trường Lào không chỉ được thúc đẩy thông qua các dự án đầu tư mà còn được duy trì bằng hoạt động trao đổi hàng hóa và kết nối doanh nghiệp.

Vinachem đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Phongsavanh, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu và quảng bá sản phẩm tại thị trường Lào. Những hoạt động này góp phần tăng cường kết nối đối tác, mở rộng cơ hội hợp tác và phát huy tiềm năng thương mại giữa doanh nghiệp hai nước.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, việc kết hợp đầu tư với phát triển thương mại là hướng đi giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng cường quan hệ đối tác và khai thác hiệu quả hơn các cơ hội hợp tác xuyên biên giới.

Đối với Vinachem, thị trường Lào tiếp tục là một trong những địa bàn hợp tác quan trọng. Việc duy trì các quan hệ thương mại hiện có, đồng thời thúc đẩy dự án muối mỏ Kali, tạo cơ sở để Tập đoàn phát triển quan hệ hợp tác theo hướng đa dạng hơn, kết hợp giữa đầu tư dài hạn và trao đổi thương mại.

Củng cố hợp tác đầu tư, hướng tới phát triển bền vững

Thông qua Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam – Lào, lãnh đạo Vinachem tiếp tục khẳng định mong muốn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác.

Việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, cải thiện điều kiện triển khai và tăng cường kết nối doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực trong thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt Nam – Lào. Đối với những dự án có quy mô và định hướng dài hạn như khai thác, chế biến muối mỏ Kali, sự phối hợp giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý hai nước là yếu tố quan trọng để hướng tới hiệu quả đầu tư.

Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, duy trì kim ngạch thương mại khoảng 70 triệu USD mỗi năm với các doanh nghiệp Lào và mở rộng quan hệ đối tác, Vinachem đang tiếp tục phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong triển khai các định hướng hợp tác kinh tế quốc tế.

Những nỗ lực này không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển của Tập đoàn mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam – Lào, hướng tới sự phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững của doanh nghiệp hai nước.