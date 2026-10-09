Vinachem kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho Dự án muối mỏ Kali tại Lào

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Lào

Hội nghị diễn ra tại Thủ đô Viêng Chăn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 08-09/10/2026. Với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Hội nghị là diễn đàn trao đổi về môi trường đầu tư, tăng cường kết nối và tháo gỡ khó khăn cho các dự án hợp tác.

Tại Hội nghị, ông Phùng Quang Hiệp cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành và cơ quan chức năng Việt Nam và Lào dành cho hoạt động đầu tư, hợp tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), đặc biệt là Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane.

Ông Phùng Quang Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinachem kiến nghị Chính phủ và các cơ quan chức năng của Lào hỗ trợ đẩy nhanh thủ tục, tháo gỡ khó khăn cho Dự án muối mỏ Kali

Chủ tịch HĐTV Vinachem nhấn mạnh đây là một trong những dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong định hướng phát triển của Tập đoàn. Việc triển khai thành công Dự án góp phần nâng cao năng lực sản xuất, chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ ngành công nghiệp hóa chất và phân bón, đồng thời hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào.

Thời gian qua, Vinachem đã tập trung nguồn lực, phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào để hoàn thiện các thủ tục cần thiết, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Để tạo thuận lợi cho việc triển khai Dự án, ông Phùng Quang Hiệp kiến nghị Chính phủ và các cơ quan chức năng của Lào tiếp tục hỗ trợ đẩy nhanh quá trình hoàn thiện các thủ tục liên quan; xem xét tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Dự án sớm chuyển sang giai đoạn triển khai tiếp theo.

Vinachem khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đối tác Lào, tập trung nguồn lực, bảo đảm triển khai Dự án tuân thủ các quy định pháp luật, hướng tới mục tiêu tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh hoạt động đầu tư, hợp tác thương mại giữa Vinachem và các doanh nghiệp Lào tiếp tục được duy trì và mở rộng. Trong những năm gần đây, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Tập đoàn và các doanh nghiệp Lào ước đạt khoảng 70 triệu USD mỗi năm. Vinachem cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Phongsavanh, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu và quảng bá sản phẩm tại thị trường Lào.

Lãnh đạo Vinachem khẳng định Tập đoàn luôn coi Lào là một trong những địa bàn hợp tác quan trọng, mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp hai nước để thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, đóng góp thiết thực vào quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào.