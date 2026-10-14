Vinachem kết nối hợp tác, tìm hiểu công nghệ hóa mỹ phẩm tại Cosmetic 360

Đoàn công tác do ông Nguyễn Hữu Tú, Tổng Giám đốc Vinachem làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có ông Cao Thành Tín, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lix (Lixco); các Phó Tổng Giám đốc Lixco: ông Lê Đình Vỹ, ông Hà Phước Dư cùng đại diện các phòng, ban của Công ty.

Cụ thể hóa các nội dung hợp tác với đối tác Pháp

Cosmetic 360 là triển lãm chuyên ngành được tổ chức thường niên tại Paris dưới sự bảo trợ của Cosmetic Valley, mạng lưới quy tụ các công ty và viện nghiên cứu mỹ phẩm lớn của Pháp. Triển lãm giới thiệu những thành tựu đổi mới sáng tạo của các nhà sản xuất, viện nghiên cứu hàng đầu thế giới, với sự góp mặt của các thương hiệu như LVMH, L’Oréal, Shiseido…

Điểm nhấn của sự kiện năm nay là các giải pháp phát triển bền vững, từ ứng dụng nguyên liệu sinh học, công nghệ chiết xuất xanh đến bao bì thân thiện với môi trường. Đây là cơ hội để đoàn công tác Vinachem cập nhật xu hướng công nghệ, tìm hiểu các giải pháp ứng dụng nhằm nâng cao năng lực sản xuất.

Ông Nguyễn Hữu Tú, Tổng Giám đốc Vinachem trao đổi với các đối tác tại Triển lãm Quốc tế Cosmetic 360

Việc trực tiếp tiếp cận các tiêu chuẩn khắt khe và công nghệ tiên tiến của châu Âu cũng giúp đoàn công tác có thêm cơ sở nghiên cứu, xác định những định hướng phù hợp cho lộ trình phát triển ngành hóa mỹ phẩm của Tập đoàn.

Chuyến công tác tiếp nối các nội dung trong Ý định thư hợp tác (LOI) Vinachem đã ký kết với các đối tác Pháp như France Chimie Normandie, Cosmetic Valley… trong chuyến thăm và làm việc tháng 7/2026. Việc tham dự Cosmetic 360 là bước triển khai cụ thể, đưa các thỏa thuận ban đầu vào hoạt động nghiên cứu, kết nối và tìm kiếm đối tác.

Mục tiêu là từng bước tiếp cận, lựa chọn và tìm kiếm cơ hội nhận chuyển giao những công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất tại Việt Nam. Qua đó, Vinachem hướng tới cụ thể hóa các nội dung hợp tác quốc tế, phục vụ chiến lược đa dạng hóa chuỗi sản phẩm của Tập đoàn.

Kết nối đối tác, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Tại Cosmetic 360, đoàn công tác Vinachem, trực tiếp là Lixco, đã có nhiều phiên trao đổi, kết nối với các nhà cung cấp hương liệu, các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) sinh học cùng đối tác về bao bì thân thiện với môi trường.

Ông Cao Thành Tín, Tổng Giám đốc Lixco trao đổi với đối tác về công nghệ mới, hướng tới đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Công ty

Kết quả từ các phiên làm việc sẽ là cơ sở thực tiễn để Lixco tiếp tục đẩy mạnh R&D, từng bước ứng dụng các giải pháp công nghệ mới nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Việc tham dự triển lãm, tìm hiểu công nghệ và trao đổi trực tiếp với các đối tác mở ra cơ hội hợp tác, đồng thời giúp Vinachem, trong đó trực tiếp là Lixco, tiếp cận kinh nghiệm và xu hướng phát triển của ngành hóa mỹ phẩm quốc tế. Những hoạt động này gắn với định hướng phát triển dài hạn của Tập đoàn, từng bước hội nhập và bắt nhịp với các xu hướng chuyển dịch của ngành công nghiệp hóa mỹ phẩm toàn cầu.

Đoàn công tác Vinachem và Lixco tại Triển lãm Quốc tế Cosmetic 360 ở Paris, Pháp

Chủ động kết nối quốc tế, tìm kiếm cơ hội chuyển giao công nghệ cũng là hướng đi để Vinachem khai thác dư địa phát triển, đa dạng hóa chuỗi giá trị và tạo thêm động lực tăng trưởng. Qua đó, Tập đoàn hướng tới thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.