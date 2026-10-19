Vinachem được vinh danh tại Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' 2026

Tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) Nguyễn Văn Luyện đã đại diện Tập đoàn tham dự Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Chương trình do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức nhằm gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024–2026.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại chương trình

Tại sự kiện, Vinachem đã được vinh danh nhờ những đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024–2026. Đây là sự ghi nhận ý nghĩa đối với tinh thần trách nhiệm của Tập đoàn trong việc chung tay chăm lo đời sống nhân dân, hỗ trợ người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao vinh danh cho Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Luyện, ghi nhận những đóng góp trong công tác an sinh xã hội

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 được triển khai với tinh thần “Đại đoàn kết – Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, huy động sự chung tay của toàn xã hội. Hoạt động này cũng cụ thể hóa Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 8/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, gắn liền sản xuất kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng.

Bên cạnh nhiệm vụ duy trì sản xuất kinh doanh và bảo đảm việc làm cho người lao động, Vinachem luôn xác định hoạt động an sinh xã hội là trách nhiệm đối với đất nước. Sự ghi nhận tại chương trình là nguồn động lực lớn để Tập đoàn cùng các đơn vị thành viên tiếp tục phối hợp triển khai những chương trình hỗ trợ thiết thực, hướng tới các địa bàn và đối tượng còn gặp nhiều khó khăn.