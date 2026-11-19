Ảnh minh họa: Minh Phong/Mekong ASEAN

Theo báo cáo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 19/11, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đến CTCP Quản lý quỹ VinaCapital tiếp tục tăng sở hữu tại CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (HoSE: KDH).

Báo cáo do VinaCapital lập ngày 17/11, với tư cách tổ chức được ủy quyền thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin cho nhóm 6 nhà đầu tư nước ngoài có liên quan.

Trong phiên giao dịch ngày 17/11, Longwoods Worldwide Limited mua thêm một triệu cổ phiếu KDH, nâng lượng nắm giữ từ 22 triệu lên 23 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu của tổ chức này tăng từ 1,77% lên 1,85% vốn điều lệ Khang Điền.

Sau giao dịch, nhóm 6 nhà đầu tư gồm Vietnam Investment Limited, Vietnam Ventures Limited, Vietnam Enterprise Limited, Vietnam Investment Property Limited, Longwoods Worldwide Limited và VOF Investment Limited nắm giữ gần 100,3 triệu cổ phiếu KDH, tương ứng 8,05% vốn doanh nghiệp, tăng so với mức 7,97% trước giao dịch.

Hoạt động mua cổ phiếu KDH của nhóm VinaCapital cũng được ghi nhận trong các giao dịch trước đó của tháng 11.

Tại phiên 10/11, Longwoods Worldwide Limited mua thêm 2,5 triệu cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 16 triệu đơn vị, tương ứng 1,28% vốn Khang Điền.

Cùng phiên, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Doanh nghiệp hàng đầu VinaCapital mua 1,28 triệu cổ phiếu, trong khi Quỹ đầu tư Cổ phiếu Kinh tế hiện đại VinaCapital bán gần 399.000 cổ phiếu. Tính chung các giao dịch được báo cáo, nhóm nhà đầu tư liên quan đến VinaCapital mua ròng hơn 3,38 triệu cổ phiếu KDH trong phiên này.

Trước đó, ngày 6/11, Longwoods Worldwide Limited đã mua 12,5 triệu cổ phiếu KDH, theo báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư liên quan đến VinaCapital.

Ở chiều ngược lại, nhóm nhà đầu tư liên quan đến Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Khang Điền sau giao dịch ngày 12/11.

Theo báo cáo thay đổi sở hữu, nhóm 10 nhà đầu tư nước ngoài do bà Trương Ngọc Phượng đại diện đã bán tổng cộng 710.000 cổ phiếu KDH, giảm lượng nắm giữ từ gần 62,9 triệu xuống còn khoảng 62,2 triệu đơn vị.

Hai tổ chức thực hiện giao dịch gồm DC Developing Markets Strategies Public Limited Company, bán 210.000 cổ phiếu, và Hanoi Investments Holdings Limited, bán 500.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của nhóm Dragon Capital tại Khang Điền giảm từ 5,05% xuống 4,99% vốn điều lệ, qua đó không còn đáp ứng ngưỡng cổ đông lớn.