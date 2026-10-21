VinaCapital hợp tác nhà đầu tư Đan Mạch thúc đẩy đầu tư hạ tầng logistics

Biên bản ghi nhớ được ký tại Copenhagen (Đan Mạch) trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Thỏa thuận thể hiện cam kết của hai doanh nghiệp trong việc tăng cường hợp tác, hỗ trợ phát triển ngành logistics Việt Nam; đồng thời góp phần củng cố quan hệ kinh tế và đầu tư giữa hai nước.

Thỏa thuận này cũng tiếp nối các hoạt động hợp tác trước đây giữa hai bên, trong đó có khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Nhà ga Hàng hóa ALS (ALSC) vào năm 2025, qua đó tạo điều kiện để A.P. Moller Capital phát huy kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực vận tải để ứng dụng vào ngành logistics hàng không.

Theo Biên bản ghi nhớ, hai công ty có thể cùng tìm hiểu các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng giao thông vận tải, logistics và logistics hàng không. Các cơ hội tiềm năng có thể bao gồm việc mở rộng hoạt động kinh doanh nhà ga hàng hóa hàng không của ALSC tới Sân bay Quốc tế Gia Bình hiện đang được xây dựng gần Hà Nội và Sân bay Quốc tế Long Thành gần TP. Hồ Chí Minh, dự kiến bắt đầu hoạt động trong những tháng tới. Cả hai sân bay đều hướng tới mục tiêu trở thành các trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực.

Với chuyên môn sâu rộng trong ngành, mạng lưới toàn cầu cùng đội ngũ cố vấn chuyên môn giàu kinh nghiệm tại khu vực của A.P. Moller Capital sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu này. Bên cạnh đó, hai công ty sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực vận hành, công nghệ, quản trị và phát triển bền vững.

Theo ông Lê Việt Hải, Phó Tổng Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Logistics của VinaCapital, ngành logistics đóng vai trò then chốt trong việc duy trì và nâng cao vị thế của Việt Nam như một trung tâm sản xuất toàn cầu; đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số trong những năm tới. VinaCapital kỳ vọng việc hợp tác với A.P. Moller Capital sẽ phát huy kinh nghiệm chuyên sâu của đối tác, qua đó hỗ trợ các mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam.

Ông Jens Thomassen, Phó Tổng Giám đốc A.P. Moller Capital cho biết, doanh nghiệp đánh giá cao tiềm năng từ sự phát triển thương mại giữa Việt Nam và các thị trường quốc tế. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, logistics toàn cầu và mạng lưới đối tác tại địa phương, A.P. Moller Capital mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam và khu vực.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa VinaCapital và A.P. Moller Capital góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước; đồng thời mở ra triển vọng hợp tác trong phát triển hạ tầng giao thông và logistics, những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với kết nối kinh tế và thương mại quốc tế.