VinaCapital liên tiếp gom cổ phiếu KDH, Dragon Capital hạ sở hữu xuống dưới 5%

CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital vừa gửi báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên tại CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền. Theo nội dung công bố, trong phiên giao dịch ngày 17/11/2026, quỹ thành viên thuộc VinaCapital là Longwoods Worldwide Limited đã hoàn tất mua vào 1 triệu cổ phiếu KDH. Sau giao dịch này, tổng số lượng cổ phiếu KDH do nhóm cổ đông VinaCapital nắm giữ tăng từ gần 99,3 triệu đơn vị lên hơn 100,3 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu nâng từ 7,9739% lên 8,0542% vốn điều lệ.

Giao dịch ngày 17/11 nối dài chuỗi mua vào liên tiếp của quỹ Longwoods Worldwide Limited trong nửa đầu tháng 11/2026. Trước đó, quỹ thành viên này đã mua vào 2,5 triệu cổ phiếu KDH trong phiên ngày 10/11/2026 và mua 12,5 triệu cổ phiếu vào phiên ngày 6/11/2026 với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Tính chung qua ba đợt mua trong tháng 11, riêng Longwoods Worldwide Limited đã gom tổng cộng 16 triệu cổ phiếu KDH.

Ở chiều ngược lại, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital lại thực hiện bán ra cổ phiếu KDH. Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 12/11/2026, hai quỹ thành viên của Dragon Capital đã bán tổng cộng 710.000 cổ phiếu KDH, bao gồm quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán 210.000 cổ phiếu và quỹ Hanoi Investments Holdings Limited bán 500.000 cổ phiếu. Sau giao dịch, lượng nắm giữ của cả nhóm Dragon Capital giảm từ 62,9 triệu cổ phiếu (chiếm 5,05% vốn) xuống còn 62,19 triệu cổ phiếu (chiếm 4,99% vốn). Với tỷ lệ sở hữu lùi xuống dưới mức 5%, nhóm quỹ Dragon Capital chính thức không còn là cổ đông lớn tại Nhà Khang Điền.

Khang Điền nâng vốn dự án Khu nhà ở 11A lên 12.948 tỷ đồng, góp thêm 2.500 tỷ đồng vào Khang Phúc

Bên cạnh diễn biến tái cơ cấu danh mục của các cổ đông lớn nước ngoài, Nhà Khang Điền mới đây đã thông qua chủ trương điều chỉnh tăng mạnh tổng vốn đầu tư đối với dự án Khu nhà ở 11A tại xã Bình Hưng, TP.HCM. Theo quyết định mới, tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh tăng từ 4.770 tỷ đồng lên 12.948 tỷ đồng, tương ứng mức tăng thêm 8.178 tỷ đồng, cao gấp hơn 2,7 lần quy mô vốn phê duyệt trước đó.

Dự án Khu nhà ở 11A do Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc làm chủ đầu tư. Đây là công ty con do Nhà Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ. Để tăng cường năng lực tài chính phục vụ hoạt động triển khai dự án của đơn vị thành viên, Khang Điền đồng thời thông qua việc góp bổ sung 2.500 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc từ 6.100 tỷ đồng lên 8.600 tỷ đồng. Thời hạn hoàn tất việc góp thêm vốn được ấn định chậm nhất vào ngày 31/12/2026.

Trên cơ sở các nội dung đã phê duyệt, Nhà Khang Điền giao quyền cho Tổng Giám đốc công ty tổ chức thực hiện toàn bộ thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản và chứng từ liên quan đến việc điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư dự án Khu nhà ở 11A cũng như tăng vốn điều lệ tại Khang Phúc bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật.