VinaCapital: Đầu tư hạ tầng và cải cách thể chế mở đường cho tăng trưởng dài hạn

Ảnh minh họa. Ảnh: Trịnh Cường.

Ngày 13/10/2026, Tập đoàn VinaCapital khai mạc Hội nghị Nhà đầu tư 2026 với chủ đề “Việt Nam: Vị thế mới trong chiến lược phân bổ vốn tại châu Á”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Don Lam, Tổng Giám đốc kiêm Cổ đông sáng lập VinaCapital, nhận định Việt Nam không nằm ngoài những thách thức của kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, sức chống chịu của nền kinh tế vẫn là điểm sáng nổi bật, với tăng trưởng tiếp tục được duy trì nhờ xuất khẩu công nghệ cao và đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng.

Theo ông Don Lam, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam là dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ đầu tư quốc tế. Cùng với nền tảng nhân khẩu học thuận lợi, dư địa lớn để tiếp tục công nghiệp hóa, đô thị hóa và nâng cao năng suất, Việt Nam sở hữu tiềm năng tăng trưởng và đầu tư dài hạn đáng kể.

"TRỤ CỘT KÉP" TỪ CÔNG NGHIỆP VÀ TẦNG LỚP TRUNG LƯU MỚI NỔI

Bà Nguyễn Hoài Thu, CFA, Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, cho biết động lực tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế hiện được dẫn dắt bởi 2 trụ cột cốt lõi và phát triển song hành là quá trình công nghiệp hóa và sự trỗi dậy mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu.

Đối với công nghiệp, các chỉ số đo lường về sản xuất, xuất khẩu và thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đều duy trì quỹ đạo tích cực. Đáng chú ý, bối cảnh thế giới phân cực và những xung đột địa chính trị lại vô tình củng cố vị thế của Việt Nam như một quốc gia kết nối trung lập.

Thông qua chiến lược “ngoại giao cây tre”, nền kinh tế trong nước đã hấp thụ thành công lượng lớn đơn hàng dịch chuyển từ Trung Quốc. Sự chuyển dịch này không chỉ giới hạn ở các ngành sản xuất gia công truyền thống mà còn lan rộng sang các lĩnh vực ngách mang hàm lượng công nghệ cao.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VinaCapital.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt, với trọng tâm là đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và thu hút các dòng vốn chất lượng cao. “Với vai trò là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, thành phố đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và ưu tiên thu hút các dòng vốn chất lượng cao vào những lĩnh vực sẽ định hình tăng trưởng trong thập kỷ tới, bao gồm công nghệ và trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh, sản xuất công nghệ cao, logistics và dịch vụ tài chính”, ông Được nhấn mạnh.

Trụ cột thứ hai đóng vai trò quan trọng cho nền kinh tế là sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu, xu hướng được kích hoạt rõ nét kể từ khi GDP bình quân đầu người của Việt Nam vượt mốc 4,000 USD.

Sự cải thiện đáng kể về quy mô thu nhập đã dẫn đến xu hướng cao cấp hóa trong thói quen tiêu dùng, thể hiện qua việc người dân sẵn sàng chi trả mạnh tay cho các sản phẩm ở phân khúc cao cấp, đặc biệt là nhóm hàng hóa chăm sóc trẻ em.

Trong đó, động lực tiêu dùng nội địa này tiếp tục được củng cố bởi cơ cấu dân số vàng dự kiến kéo dài thêm 12 - 15 năm nữa cùng với quá trình đô thị hóa. Hiện tại, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam mới đạt mức 40%, cho thấy dư địa phát triển vẫn còn rất lớn để tiến tới mục tiêu 50% trong một thập kỷ tới.

Thêm vào đó, tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động ở mức cao giúp phần lớn các hộ gia đình Việt Nam duy trì được hai nguồn thu nhập song song, từ đó tạo ra sức mua vượt trội so với nhiều quốc gia khác trong khu vực.

“Cả hai động lực công nghiệp hóa và tiêu dùng đều đang được thúc đẩy trực tiếp bởi làn sóng đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn trên cả nước”, bà Thu nhận định.

HƯỚNG TỚI CHU KỲ TĂNG TRƯỞNG MỚI

Bà Nguyễn Hoài Thu dự báo Việt Nam có thể bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh trong 5 năm tới nhờ cơ hội từ bối cảnh thế giới phân cực, lợi thế nhân khẩu học trẻ và đầu tư hạ tầng với quy mô giải ngân tương đương 7% GDP.

Đồng thời, công cuộc cải cách thể chế “Đổi mới 2.0” diễn ra mạnh mẽ từ năm ngoái đến nay, kết hợp với các chính sách khuyến khích huy động vốn bằng đồng USD để phát triển hạ tầng, đang dần thiết lập bộ khung pháp lý và nền tảng tài chính bền vững.

Nhờ những yếu tố này, GDP Việt Nam được dự báo tăng trưởng 8 - 10% trong chu kỳ mới. Năm 2026, sản xuất công nghiệp dự kiến tăng 10%, doanh thu bán lẻ thực phục hồi về mức tăng trưởng 8% trước đại dịch. Cán cân thương mại thặng dư, FDI/GDP ổn định, nợ công được kiểm soát và dự trữ ngoại hối tương đương 3 tháng nhập khẩu tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ kinh tế.

Theo bà Thu, để duy trì đà tăng trưởng, Việt Nam cần khoảng 38,5 tỷ USD vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó đầu tư công chiếm khoảng 22%, phần còn lại cần huy động từ khu vực tư nhân và vốn FDI.

Ông Don Lam, Tổng Giám đốc kiêm Cổ đông sáng lập VinaCapital phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VinaCapital.

“Câu hỏi đặt ra hiện nay không còn là liệu Việt Nam có đủ sức hấp dẫn để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư hay không, mà là Việt Nam có xứng đáng chiếm một vị trí dài hạn trong danh mục đầu tư, không chỉ là một khoản phân bổ bên lề, mà còn là một cấu phần cốt lõi trong chiến lược đầu tư”.

Về triển vọng thị trường chứng khoán giai đoạn 2027 - 2028, theo đánh giá của đại diện VinaCapital, lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng tích cực bất chấp những khó khăn của kinh tế vĩ mô, trong bối cảnh các doanh nghiệp đầu ngành mở rộng thị phần. Bên cạnh đó, mặt bằng định giá cổ phiếu hấp dẫn, với tỷ lệ P/E ở mức một chữ số, mở ra cơ hội đầu tư dài hạn ngay cả khi lãi suất ngắn hạn duy trì ở mức cao.

Thị trường vốn Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển, cả ở kênh cổ phiếu và trái phiếu, trong khi triển vọng không chỉ đến từ câu chuyện nâng hạng thị trường. Các chính sách đổi mới, cùng việc đẩy nhanh đầu tư công, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Ngoài ra, nền tảng kinh tế vĩ mô với tỷ lệ nợ công/GDP thấp và cán cân thanh toán ổn định cũng tạo điều kiện thuận lợi để thu hút dòng vốn dài hạn.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VinaCapital.

Ở chiều ngược lại, bà Nguyễn Hoài Thu dự báo dòng vốn toàn cầu chịu sức ép từ chính sách tiền tệ thắt chặt và lạm phát, khiến chi phí huy động vốn USD gia tăng. Những bất ổn về thương mại và địa chính trị, đặc biệt là thuế quan và các xung đột quốc tế, cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế có độ mở cao.

Bên cạnh đó, áp lực thanh khoản ngắn hạn tiếp tục là thách thức khi nguồn vốn ngân hàng phải đáp ứng nhu cầu tín dụng phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Trong bối cảnh này, tiền gửi tiết kiệm có thể gia tăng sức cạnh tranh với kênh cổ phiếu, ảnh hưởng đến dòng tiền trên thị trường chứng khoán.