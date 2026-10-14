VinaCapital: Cơ hội mua cổ phiếu ở mức định giá P/E một chữ số không thường xuyên xuất hiện

Tại Hội nghị Nhà đầu tư VinaCapital 2026 ngày 13/10, ông Don Lam, Tổng Giám đốc và Cổ đông sáng lập VinaCapital, cho rằng việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên Thị trường Mới nổi là dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố vị thế Việt Nam trên bản đồ đầu tư quốc tế.

Theo ông, Việt Nam có cơ hội trở thành một cấu phần dài hạn, thay vì chỉ là khoản phân bổ bên lề trong danh mục của các nhà đầu tư quốc tế.

Dù vị thế được cải thiện, thị trường chứng khoán năm 2026 vẫn phân hóa mạnh. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn đóng góp phần lớn mức tăng của VN-Index, trong khi nhiều doanh nghiệp có nền tảng tốt chưa ghi nhận diễn biến giá tương xứng.

VinaCapital cho rằng điều này đang mở ra cơ hội cho nhà đầu tư dài hạn, nhất là khi triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp giai đoạn 2027–2028 tiếp tục tích cực.

Ông Don Lam, Tổng Giám đốc VinaCapital. (Ảnh: VinaCapital).

Nhiều cổ phiếu chưa phản ánh triển vọng lợi nhuận

Dữ liệu của VinaCapital cho thấy, từ cuối năm 2024 đến tháng 9/2026, VN-Index tăng khoảng 39,6%. Tuy nhiên, nếu loại trừ cổ phiếu VIC, mức tăng chỉ còn khoảng 12%. Khi loại thêm các cổ phiếu khác thuộc nhóm Vingroup, mức tăng thu hẹp xuống 4,6%.

Sự chênh lệch này phản ánh mức độ tập trung cao của thị trường, khi diễn biến của một số cổ phiếu ảnh hưởng lớn đến kết quả chung của chỉ số.

Bà Nguyễn Hoài Thu, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Khối Đầu tư Chứng khoán tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (VCFM), cho biết nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động kinh doanh tích cực, thậm chí tăng trưởng doanh thu vượt kỳ vọng, nhưng giá cổ phiếu gần như không thay đổi hoặc đi xuống.

Bà Nguyễn Hoài Thu, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Khối Đầu tư Chứng khoán VinaCapital.(Ảnh: VinaCapital).

Theo bà, đây lại là cơ hội đối với nhà đầu tư dài hạn, bởi những doanh nghiệp có chất lượng tốt đang có mức giá thấp hơn trước. Trong khi đó, một số cổ phiếu dẫn dắt thị trường đã được định giá ở mức cao so với giá trị sổ sách.

Về triển vọng, VinaCapital dự báo lợi nhuận cốt lõi của nhóm cổ phiếu trong phạm vi theo dõi, không bao gồm VIC, tăng bình quân 17,8% mỗi năm trong giai đoạn 2027–2028. Mức tăng trưởng này được kỳ vọng diễn ra ở nhiều nhóm ngành, thay vì chỉ tập trung vào một số lĩnh vực.

Đối với định giá, dữ liệu của đơn vị quản lý quỹ cho thấy P/E của VN-Index loại trừ VIC ở khoảng 9,5 lần. Đây là vùng định giá được đánh giá hấp dẫn đối với những nhà đầu tư có khả năng nắm giữ cổ phiếu trong dài hạn.

Bà Thu nhấn mạnh cơ hội mua cổ phiếu ở mức định giá P/E một chữ số không thường xuyên xuất hiện trong lịch sử thị trường. Vì vậy, nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn có thể cân nhắc giải ngân khi tìm được những doanh nghiệp phù hợp.

Một tín hiệu khác được đề cập là xu hướng đầu tư dựa trên các yếu tố nền tảng cơ bản đang dần quay trở lại. Trong năm 2026, một số cổ phiếu thuộc lĩnh vực bảo hiểm, cảng biển và dầu khí đã ghi nhận hiệu suất tích cực, dù thị trường chung còn nhiều khó khăn.

Tuy vậy, cơ hội không nhất thiết tập trung ở một vài ngành. Cách tiếp cận của VinaCapital là đánh giá từng doanh nghiệp dựa trên chất lượng hoạt động, khả năng tăng trưởng lợi nhuận và mức định giá, thay vì chỉ lựa chọn cổ phiếu theo xu hướng của chỉ số.

Vì sao các quỹ vẫn giữ tiền mặt chờ cơ hội?

Dù nhìn nhận tích cực về triển vọng dài hạn, VinaCapital cũng chỉ ra một số trở ngại đối với dòng vốn trên thị trường chứng khoán.

Trước hết, mặt bằng lãi suất tiền gửi đang tạo ra sự cạnh tranh với lợi suất đầu tư cổ phiếu. Cùng với đó, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi của hệ thống ngân hàng ở mức cao phản ánh áp lực thanh khoản, khiến dòng vốn trong nước khó quay trở lại thị trường.

Dòng vốn ngoại cũng chịu sức ép từ môi trường lãi suất quốc tế. Theo VinaCapital, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng lũy kế khoảng 9 tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2025 đến thời điểm báo cáo, đưa tỷ lệ sở hữu của khối ngoại xuống khoảng 13%, mức thấp nhất trong một thập kỷ.

Trước câu hỏi vì sao nhiều quỹ đầu tư duy trì tỷ trọng tiền mặt cao thay vì đẩy mạnh giải ngân, bà Nguyễn Hoài Thu cho biết việc giữ tiền mặt không đồng nghĩa với quan điểm bi quan về thị trường.

Theo bà, có những thời điểm các quỹ vừa thoái vốn khỏi một số khoản đầu tư nhưng chưa muốn vội vàng chuyển sang cổ phiếu mới, do quá trình lựa chọn doanh nghiệp cần được thực hiện kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, khi khoản đầu tư đã đạt mức lợi nhuận kỳ vọng, nhà quản lý quỹ cũng cần tuân thủ kỷ luật chốt lời và tìm kiếm cơ hội tiếp theo.

"Chúng tôi không quá bi quan về thị trường. Việc duy trì một phần tiền mặt trong danh mục nhằm tạo sự linh hoạt để có thể giải ngân trở lại bất cứ thời điểm nào khi xuất hiện cơ hội", bà Thu chia sẻ.

Theo đại diện VinaCapital, cơ hội có thể xuất hiện ở một số cổ phiếu riêng lẻ, ngay cả khi thị trường chung chưa đủ hấp dẫn. Vì vậy, việc nắm giữ tiền mặt giúp các quỹ chủ động lựa chọn thời điểm đầu tư.

Về nhóm ngành, bà Thu cho biết cơ hội đang xuất hiện tại nhiều lĩnh vực, trong đó có bảo hiểm, ngân hàng hay tiêu dùng... Riêng ngân hàng vẫn đóng vai trò quan trọng trong danh mục, song việc lựa chọn sẽ thận trọng hơn trong chu kỳ tới do những lo ngại về chất lượng bảng cân đối kế toán khi lãi suất duy trì ở mức cao.

Trong khi đó, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu và bán lẻ tiếp tục nằm trong phạm vi tìm kiếm cơ hội.

Thay vì tập trung vào một hoặc hai nhóm ngành, VinaCapital tiếp cận cơ hội đầu tư từ từng doanh nghiệp, đánh giá lợi thế cạnh tranh, năng lực quản trị, nền tảng tài chính và triển vọng lợi nhuận.

Theo đó, dù thị trường còn đối diện áp lực lãi suất và thanh khoản trong ngắn hạn, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận cùng mặt bằng định giá thấp đang tạo điều kiện để nhà đầu tư dài hạn tìm kiếm cơ hội ở những cổ phiếu có chất lượng cơ bản tốt.