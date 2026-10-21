Vinacafé Biên Hòa (VCF) bứt phá doanh thu quý 3, nối dài chuỗi 9 quý liên tiếp lãi trên 100 tỷ đồng

Bứt phá doanh thu và duy trì chuỗi lợi nhuận ấn tượng

Kết thúc quý 3 năm 2026, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) ghi nhận doanh thu thuần đạt 720 tỷ đồng, tăng mạnh 32% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 159,8 tỷ đồng, tăng 27,6%, với biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức ổn định 22,2%. Khấu trừ các chi phí hoạt động, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 129,6 tỷ đồng, tăng 15,3% so với quý 3 năm 2025. Kết quả này đánh dấu quý thứ 9 liên tiếp Vinacafé Biên Hòa xuất sắc duy trì mức lợi nhuận ròng hàng quý trên 100 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp mang về 1.994,3 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu, mảng cà phê và thức uống không cồn tiếp tục đóng vai trò chủ lực với 1.685,2 tỷ đồng, tăng 7%. Nhóm các sản phẩm khác đóng góp 309 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 10,6%. Nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng đều đặn, lợi nhuận sau thuế 9 tháng của doanh nghiệp duy trì ở mức 344,9 tỷ đồng.

Năm 2026, Vinacafé Biên Hòa xây dựng các phương án kinh doanh linh hoạt. Đối với phương án cao, doanh nghiệp đặt mục tiêu 3.100 tỷ đồng doanh thu và 520 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Ở phương án thấp, chỉ tiêu là 2.900 tỷ đồng doanh thu và 490 tỷ đồng lợi nhuận. Chỉ sau ba quý hoạt động, công ty đã hoàn thành 69% kế hoạch doanh thu và 70% mục tiêu lợi nhuận theo phương án cơ sở, tạo đà thuận lợi để bứt phá trong quý cuối năm.

Cấu trúc tài sản vững mạnh với nguồn tiền mặt dồi dào

Cùng với kết quả kinh doanh tích cực, bức tranh tài chính của Vinacafé Biên Hòa cho thấy mức độ an toàn và thanh khoản rất cao. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của công ty vươn lên mức 2.131,3 tỷ đồng, tăng 31,4% so với thời điểm đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng áp đảo với 1.699 tỷ đồng, tăng 31,5%.

Điểm sáng lớn nhất trên bảng cân đối kế toán là lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng vô cùng dồi dào. Cụ thể, tiền và các khoản tương đương tiền tăng gấp 2,2 lần so với đầu năm, đạt 175,9 tỷ đồng. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng 19,7% lên mức 509,7 tỷ đồng. Tổng cộng, tiền gửi ngân hàng của Vinacafé Biên Hòa lên tới 685,6 tỷ đồng, chiếm tới 32% tổng quy mô tài sản. Đây là lớp đệm thanh khoản vững chắc, giúp doanh nghiệp chủ động trong các kế hoạch đầu tư và tối ưu hóa doanh thu tài chính.

Bên cạnh đó, chất lượng khoản phải thu khách hàng ở mức 575,2 tỷ đồng cũng được đảm bảo khi có tới 538,1 tỷ đồng là các khoản phải thu từ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer). Điều này thể hiện sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả kênh phân phối nội bộ trong cùng hệ sinh thái. Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả đạt 649,5 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Mặc dù dư nợ vay ngắn hạn tăng lên 204,2 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động, tổng quy mô nợ vẫn ở mức rất thấp so với tổng tài sản và lượng tiền mặt hiện có. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCF đang giao dịch vững chắc ở vùng 301.500 đồng/cổ phiếu, tăng 4,7% so với đầu năm, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cổ phiếu có thị giá cao và chất lượng nhất thị trường.