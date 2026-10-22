Vinacafé Biên Hòa thu gần 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận 9 tháng vẫn đi lùi

Theo báo cáo tài chính, quý III/2026 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (UPCoM: VCF) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 719,92 tỷ đồng, tăng khoảng 31,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính trong quý III giảm 47,8% xuống còn 13,51 tỷ đồng so với cùng kỳ. Kết quả quý III, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 129,60 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 1.994,3 tỷ đồng, tăng 7,5% so với mức 1.854,8 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 1.994,3 tỷ đồng, tăng 7,5%, song lợi nhuận sau thuế vẫn đi lùi so với năm 2025 (Ảnh minh họa).

Cũng trong 9 tháng, giá vốn hàng bán tăng từ 1.451,7 tỷ đồng lên hơn 1.565,1 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 7,8%, cao hơn tốc độ tăng doanh thu. Vì vậy, lợi nhuận gộp chỉ tăng nhẹ từ 403,1 tỷ đồng lên 429,1 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm mạnh. Khoản thu này trong 9 tháng đạt gần 31 tỷ đồng, thấp hơn so với mức 76,55 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Riêng khoản lãi tiền gửi, chứng khoán kinh doanh và đầu tư khác giảm từ gần 74,61 tỷ đồng xuống còn khoảng 29,65 tỷ đồng, tương đương khoảng 60,3%.

Dù doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận sau thuế lại giảm từ hơn 361,60 tỷ đồng xuống gần 345 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 4,6%.

Như vậy, với kết quả đạt được sau 9 tháng so với mục tiêu cả năm đạt 2.900 tỷ đồng ở kịch bản thấp và 3.100 tỷ đồng ở kịch bản cao, Vinacafe Biên Hoà hoàn thành tương ứng khoảng 68,8% và 64,3% kế hoạch. Đối với lợi nhuận sau thuế, với mục tiêu lần lượt 490 tỷ đồng và 520 tỷ đồng, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 70,4% và 66,3% kế hoạch.

Một điểm đáng lưu ý khác nằm ở các khoản phải thu khách hàng. Tại ngày 30/9/2026, tổng phải thu khách hàng của Vinacafé Biên Hòa đạt hơn 575,17 tỷ đồng, tăng khoảng 47,9% so với đầu năm.

Đặc biệt, Vinacafé Biên Hòa bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan với tổng giá trị khoảng 1.700,17 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Tại ngày 30/9, khoản phải thu Masan Consumer đạt gần 538,08 tỷ đồng, tương đương 50,5% so với đầu năm. Khoản này chiếm đến 93,6% tổng phải thu khách hàng.

Ở phía nguồn vốn, tổng tài sản của doanh nghiệp tại ngày 30/9/2026 đạt hơn 2.131,28 tỷ đồng, tăng khoảng 31,4% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm gần 1.698,99 tỷ đồng, trong khi tài sản dài hạn đạt hơn 432,3 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, tiền và các khoản tương đương tiền của VCF đạt hơn 175,9 tỷ đồng, tăng 125,78% so với mức 77,9 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn đạt 19,32 tỷ đồng, tăng từ 15 tỷ đồng, các khoản tương đương tiền đạt 156,6 tỷ đồng, cao gấp khoảng 2,5 lần đầu năm.

Đáng chú ý, tổng tiền và các khoản tương đương tiền cùng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của VCF đạt khoảng 685,7 tỷ đồng, so với 503,7 tỷ đồng đầu năm, tăng gần 182 tỷ đồng và chiếm khoảng 32% tổng tài sản.

Tổng nợ phải trả tại cuối tháng 9 đạt hơn 649,5 tỷ đồng, tăng từ 485,5 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm gần như toàn bộ, với hơn 645,3 tỷ đồng.

Vinacafé Biên Hòa có tiền thân là nhà máy cà phê Coronel được thành lập từ năm 1968 tại Đồng Nai. Công ty hoạt động với 3 nhà máy, tổng công suất trên 4.000 tấn mỗi năm. Sản phẩm nổi bật của công ty là cà phê hòa tan Vinacafé, một trong những thương hiệu cà phê hòa tan đầu tiên do người Việt sản xuất và ngũ cốc dinh dưỡng B'fast. Năm 2011, Masan Consumer (MCH), công ty chuyên sản xuất hàng tiêu dùng thuộc Tập đoàn Masan (MSN), đã thâu tóm Vinacafé Biên Hòa và trở thành công ty mẹ. Sau khi về với Masan, doanh nghiệp mở rộng danh mục sản phẩm với nhiều dòng thức uống như cà phê Wake-up, cà phê hòa tan Phil và nước tăng lực vị cà phê Wake-up Coffee 247.