Vinacafé Biên Hòa lãi quý 3 tăng 15%, có hơn 685 tỷ đồng tiền gửi

Vinacafé Biên Hòa sản xuất chế biến các sản phẩm mang thương hiệu Vinacafé như cà phê rang xay, cà phê hòa tan, cà phê sữa, ngũ cốc dinh dưỡng...Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 công bố ngày 20/10, CTCP Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) có doanh thu thuần đạt 720 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Giá vốn hàng bán tăng 33% YoY, lên 560 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp đạt 159,8 tỷ đồng, tăng 27,6% YoY; biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 22,9% xuống 22,2%. Lãi sau thuế đạt 129,6 tỷ đồng, tăng 15,3% so với quý 3/2025. Đây là quý thứ chín liên tiếp, doanh nghiệp này lãi trên 100 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần đạt 1.994,3 tỷ đồng, tăng 7,5% YoY. Trong cơ cấu doanh thu, cà phê và thức uống không cồn đóng góp 1.685,2 tỷ đồng, tăng 7% YoY; nhóm khác đạt 309 tỷ đồng, tăng 10,6% YoY. Lợi nhuận sau thuế của Vinacafé Biên Hòa đạt 344,9 tỷ đồng, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, Vinacafé Biên Hòa xây dựng hai kịch bản kinh doanh. Ở phương án cao, doanh thu dự kiến đạt 3.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 520 tỷ đồng. Ở phương án thấp, hai chỉ tiêu này lần lượt là 2.900 tỷ đồng và 490 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp hoàn thành 64% kế hoạch doanh thu và 66% mục tiêu lợi nhuận ở phương án cao; tương ứng đạt 69% và 70% ở phương án thấp.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vinacafé Biên Hòa đạt 2.131,3 tỷ đồng, tăng 31,4% so với ngày đầu năm nay. Chiếm phần lớn là tài sản ngắn hạn với 1.699 tỷ đồng, tăng 31,5%.

Tiền và các khoản tương đương tiền (gồm tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và có kỳ hạn) tăng gấp 2,2 lần, từ 77,9 tỷ đồng lên 175,9 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 19,7%, lên 509,7 tỷ đồng. Tổng tiền gửi ngân hàng của Vinacafé Biên Hòa đạt 685,6 tỷ đồng, chiếm 32% tổng tài sản.

Các khoản phải thu khách hàng của Vinacafé Biên Hòa đạt 575,2 tỷ đồng, trong đó khoản phải thu CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) chiếm 538,1 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 13%, lên 422 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đạt 649,5 tỷ đồng, tăng 33,8% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 645,3 tỷ đồng, tăng 34,1%. Trong đó, vay ngắn hạn tăng gấp gần 4 lần, từ 51,2 tỷ đồng lên 204,2 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 21/10, cổ phiếu VCF đóng cửa ở mức 301.500 đồng/cổ phiếu, giảm 1,4% so với kết phiên liền trước và tăng 4,7% so với phiên đầu năm. So với đỉnh 330.000 đồng/cổ phiếu ghi nhận vào cuối tháng 3, thị giá mã này giảm 8,6%.