VIMC tăng tốc mở rộng hệ thống cảng và hạ tầng logistics

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vừa trải qua 9 tháng đầu năm 2026 với kết quả kinh doanh ‘khởi sắc’. Doanh thu thuần đạt 20.982 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 2.977 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và 56% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Đáng chú ý, chỉ sau 9 tháng, doanh thu của VIMC đã vượt khoảng 10% so với mức 19.017 tỷ đồng của cả năm 2025 – năm doanh nghiệp thiết lập kỷ lục doanh thu. Lợi nhuận sau thuế cũng cao hơn gần 13% so với kết quả 2.642 tỷ đồng của năm trước.

So với mục tiêu lợi nhuận sau thuế 2.589 tỷ đồng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, VIMC đã vượt 15% kế hoạch sau 3/4 chặng đường.

Kết quả trên tiếp nối đà tăng trưởng được VIMC duy trì trong khoảng 5 năm trở lại đây. Từ năm 2021, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp liên tục đạt trên 1.700 tỷ đồng mỗi năm, có thời điểm vượt 3.300 tỷ đồng. Đây là sự chuyển biến đáng kể nếu đặt cạnh giai đoạn trước đó, khi doanh nghiệp từng đối mặt với nhiều năm kinh doanh kém hiệu quả và gánh khoản lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ đồng.

Năm 2021 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi lợi nhuận sau thuế của công ty ‘bùng nổ’ lên mốc 3.327 tỷ đồng, gấp gần 16 lần so với con số 209 tỷ đồng ở năm 2020. Kể từ dấu mốc này, VIMC từng bước củng cố nền tảng tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và duy trì khả năng sinh lời ở mức cao.

Với một doanh nghiệp hàng hải có quy mô lớn như VIMC, duy trì lợi nhuận không phải là đích đến cuối cùng. Nền tảng tài chính được củng cố trong 5 năm qua đang trở thành “bệ phóng” để doanh nghiệp bước vào một giai đoạn mới: đầu tư hiện đại hóa hạ tầng cảng biển, mở rộng chuỗi dịch vụ và đón đầu những dịch chuyển lớn của ngành hàng hải Việt Nam.

Định hướng này cũng phù hợp với yêu cầu xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh được đặt ra trong Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị, trong đó xác định phát triển kinh tế hàng hải trở thành một trụ cột quan trọng của kinh tế biển, đồng thời phát triển và khai thác hiệu quả các cảng cửa ngõ, trung tâm trung chuyển quốc tế.

Một trong những mắt xích đáng chú ý trong chiến lược mới của VIMC là bến 3, 4 Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện do CTCP Cảng Hải Phòng - đơn vị thành viên của VIMC - đầu tư xây dựng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, ông Lê Anh Sơn - Tổng giám đốc VIMC cho biết bến 3, 4 Lạch Huyện đã cơ bản đi vào hoạt động, chỉ còn hiệu chỉnh một số hạng mục. Cảng được khai thác thông qua Công ty TNHH Cảng Quốc tế TIL Cảng Hải Phòng (HTIT), liên doanh giữa VIMC và MSC.

Về kết quả kinh doanh của bến 3, 4, ông Sơn kỳ vọng đạt điểm hòa vốn ngay trong năm nay, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Ông cũng cho biết năng suất khai thác tại HTIT hiện đang dẫn đầu cả nước, và doanh nghiệp đặt mục tiêu duy trì vị trí này trong thời gian dài nhất có thể.

Nếu Lạch Huyện đang cho thấy hiệu quả của việc đầu tư cảng nước sâu, thì Cần Giờ lại là bước đi có tầm nhìn dài hạn hơn, hướng VIMC vào cuộc chơi cảng trung chuyển quốc tế.

Cũng trong đại hội, VIMC đã trình cổ đông phương án góp vốn thành lập liên doanh triển khai dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cùng CTCP Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A (TIL), với tỷ lệ góp vốn lần lượt 36%, 15% và 49%. Tổng số vốn VIMC dự kiến góp vào dự án khoảng 13.918 tỷ đồng, được phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2045.

Theo ông Sơn, mục tiêu của VIMC với Cần Giờ không đơn thuần là xây dựng thêm một cảng biển có khả năng tiếp nhận tàu lớn, mà hướng tới một cảng có năng lực cạnh tranh ở cấp độ quốc tế.

Với dự án này, công ty xác định cuộc cạnh tranh không chỉ nằm trong phạm vi thị trường trong nước mà hướng tới những trung tâm trung chuyển lớn trong khu vực như Singapore.

Theo Chủ tịch HĐQT VIMC Nguyễn Cảnh Tĩnh, các dự án cảng biển lớn được doanh nghiệp tính toán trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế biển, trên cơ sở kỳ vọng tăng trưởng sản lượng hàng hóa và xu hướng dịch chuyển từ các cảng nằm sâu trong nội địa ra khu vực nước sâu, có khả năng tiếp nhận tàu lớn.

Sự tham gia của các hãng tàu quốc tế trong các dự án như Lạch Huyện và Cần Giờ được xem là lợi thế quan trọng của VIMC. Việc gắn đầu tư cảng với các đối tác vận tải biển lớn không chỉ tạo nguồn hàng mà còn giúp doanh nghiệp tăng khả năng kết nối trực tiếp với mạng lưới hàng hải quốc tế.

Tham vọng của VIMC không dừng lại ở việc đưa hàng hóa qua cảng. Khi cảng nước sâu đóng vai trò là “cửa ngõ”, doanh nghiệp đang lên kế hoạch mở rộng sang những mắt xích phía sau, từ ICD, kho vận đến logistics xuyên biên giới và khu công nghiệp.

Tại Quảng Ninh, tháng 5 vừa qua, doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu đầu tư Khu thương mại điện tử xuyên biên giới Móng Cái tại khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân II, với tổng vốn dự kiến khoảng 300 tỷ đồng và công suất thiết kế 50.000 TEU hàng hóa mỗi năm. Dự án được định hướng trở thành đầu mối phục vụ thương mại điện tử, logistics và giao thương hàng hóa Việt Nam - Trung Quốc.

Cùng với đó, doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu đầu tư ICD đường sắt tại phường Móng Cái 3, đón đầu khả năng hình thành tuyến kết nối Đông Hưng - Móng Cái - Hạ Long. Nếu được triển khai, dự án sẽ bổ sung mắt xích vận tải đa phương thức, kết nối đường sắt, đường bộ với hệ thống cảng biển, qua đó mở rộng khả năng trung chuyển hàng hóa và giảm chi phí logistics.

Không dừng ở khu vực cửa khẩu, VIMC còn đề xuất nghiên cứu đầu tư Khu công nghiệp và bến cảng tổng hợp Đầm Nhà Mạc cùng dự án Bến cảng Bạch Đằng tại Khu kinh tế Quảng Yên.

Phía sau những dự án kể trên là một VIMC đang tìm cách định vị lại vai trò của mình: từ doanh nghiệp hàng hải truyền thống trở thành một mắt xích lớn hơn trong chuỗi cung ứng, với tham vọng không chỉ vận chuyển hàng hóa mà còn tham gia sâu hơn vào quá trình kết nối, trung chuyển và phân phối hàng hóa trong khu vực.