VIMC được phép chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 46/2026/NQ-CP ngày 10/11/2026 về việc chia cổ tức của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC, UPCoM: MVN). Nghị quyết do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký, cho phép doanh nghiệp sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2024 để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo nội dung nghị quyết được công bố ngày 11/11, nguồn lợi nhuận sử dụng để chia cổ tức phải được xác định sau khi doanh nghiệp hoàn thành việc trích lập các quỹ theo quy định. Quá trình thực hiện phải tuân thủ pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán, bảo đảm quyền lợi của cổ đông cũng như các yêu cầu quản lý vốn nhà nước.

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu việc chia cổ tức bằng cổ phiếu không chỉ nhằm tăng vốn điều lệ mà còn phải gắn với mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng cảng biển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của VIMC.

Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại VIMC, đồng thời theo dõi, giám sát việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Hệ thống cần cẩu hiện đại tại bến số 3 Cảng Lạch Huyện (Hải Phòng), một trong những dự án cảng biển trọng điểm thuộc hệ thống VIMC.

Cơ quan này cũng có trách nhiệm chỉ đạo Nhóm Người đại diện phần vốn nhà nước tại VIMC tổ chức thực hiện phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, bảo đảm việc tăng vốn điều lệ hiệu quả và đúng mục đích.

Về bản chất, chia cổ tức bằng cổ phiếu giúp doanh nghiệp chuyển một phần lợi nhuận giữ lại thành vốn điều lệ thay vì phân phối bằng tiền mặt. Phương án này không trực tiếp tạo thêm dòng tiền mới nhưng giúp duy trì nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động và kế hoạch phát triển dài hạn.

Định hướng tăng vốn cũng phù hợp với chiến lược hiện đại hóa hệ thống cảng biển mà VIMC đang triển khai. Trước đó, tại hội nghị ngày 27/3/2026, lãnh đạo Tổng công ty xác định phát triển cảng thông minh là một trong những trọng tâm chiến lược, hướng tới tự động hóa hoạt động khai thác và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị dữ liệu cảng biển, vận tải.

Việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tối ưu hoạt động xếp dỡ, giảm chi phí lưu bãi và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng.

Tuy nhiên, Nghị quyết 46/2026/NQ-CP chưa xác định tỷ lệ chia cổ tức, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành hoặc giá trị vốn điều lệ tăng thêm. Danh mục dự án cảng biển, hạ tầng số được ưu tiên cũng chưa được công bố trong nghị quyết.

Do đó, hiệu quả của chủ trương tăng vốn sẽ phụ thuộc vào phương án triển khai cụ thể, khả năng phân bổ nguồn lực và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của VIMC trong thời gian tới.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 25/12/2026, tạo cơ sở pháp lý để VIMC triển khai phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định.