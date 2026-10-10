Vimarko (VMK) rục rịch phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 6%, tăng vốn lên 84 tỷ đồng

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 6%

Công ty Cổ phần Vimarko (mã chứng khoán: VMK) đang giao dịch trên sàn UPCoM vừa chính thức thông báo triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính 2025. Kế hoạch phân phối lợi nhuận này đã nhận được sự thông qua của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tổ chức vào ngày 10/06 trước đó.

Theo thông tin chi tiết được công bố, Vimarko dự kiến phát hành thêm gần 475.000 cổ phiếu mới. Tổng giá trị của đợt phát hành tính theo mệnh giá đạt hơn 4,7 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền chi trả cổ tức được ấn định ở mức 6%. Cụ thể, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, và cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 6 cổ phiếu phát hành mới. Nguồn vốn sử dụng để chi trả được trích xuất từ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2025, căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của doanh nghiệp.

Thời gian phát hành dự kiến diễn ra trong quý 3 hoặc quý 4 năm 2026. Lịch trình chính thức sẽ được thực hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về đợt phát hành. Nếu đợt phân phối hoàn tất, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Vimarko sẽ tăng từ mức hơn 7,9 triệu đơn vị lên gần 8,4 triệu đơn vị. Tương ứng với đó, quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp nâng từ hơn 79 tỷ đồng lên ngưỡng gần 84 tỷ đồng.

Trong định hướng kinh doanh năm 2026, Vimarko đặt mục tiêu đầy thử thách với kế hoạch tăng vốn điều lệ vươn lên mức gần 168 tỷ đồng. Về các chỉ tiêu kinh doanh cốt lõi, công ty kỳ vọng đạt mức doanh thu thuần hơn 60 tỷ đồng và mang về gần 5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Chính sách trả cổ tức cho cổ đông dự kiến tiếp tục được duy trì ở mức 6%.

Đầu tư hàng trăm hecta dự án du lịch sinh thái

Việc gia tăng quy mô vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các kế hoạch đầu tư dài hạn. Trong định hướng hoạt động thời gian tới, Vimarko tập trung nguồn lực phát triển các dự án kinh doanh bất động sản du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tại nhiều địa phương.

Dự án trọng điểm đầu tiên đang được công ty bám sát tiến độ tọa lạc tại khu vực xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh (cũ), nay là thành phố Quảng Ninh. Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí này có tổng diện tích quy hoạch lên tới hơn 135 ha. Việc chuẩn bị nguồn lực tài chính vững chắc là yêu cầu bắt buộc để doanh nghiệp đẩy nhanh các công đoạn pháp lý và đầu tư hạ tầng.

Cùng với quỹ đất tại Quảng Ninh, công ty cũng đang mở rộng hoạt động đầu tư vào dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tại khu vực Ba Cụm Nam, thuộc xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Dự án này có quy mô diện tích rất lớn, lên đến gần 505 ha. Yêu cầu về nguồn vốn đối với siêu dự án này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tài chính và năng lực triển khai thực tế của chủ đầu tư trong những năm tiếp theo.