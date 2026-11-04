Villarreal 0-5 PSG: Thầy trò Enrique làm nên lịch sử

PSG thăng hoa.

PSG lập kỷ lục ghi bốn bàn nhanh nhất trong lịch sử Champions League khi lần lượt Joao Neves (9'), Desire Doue (12'), Mayulu (13') và Fabian Ruiz (17') xé lưới đối thủ. Đội bóng nước Pháp chỉ mất 17 phút để tạo ra cách biệt 4-0 ngay trên sân khách El Madrigal, phá sâu kỷ lục trước đó của Real Madrid. Năm 2011, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cần 20 phút để ghi bàn thứ tư trong trận gặp Dinamo Zagreb.

PSG đang có nhiều cơ sở để tự tin trong chuyến hành quân đến sân Ceramica. Đội bóng của HLV Luis Enrique duy trì phong độ ấn tượng với chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, kể từ sau thất bại 1-2 trước Monaco. Những kết quả nổi bật như đánh bại Man City 4-2, Barcelona 4-2 tại Champions League và vùi dập Le Havre 5-1 cho thấy sức mạnh đáng gờm của hàng công đội bóng thủ đô Paris.

Điểm mạnh của PSG không chỉ nằm ở khả năng săn bàn của các ngôi sao. Dưới bàn tay Luis Enrique, đội bóng Pháp xây dựng được hệ thống tấn công giàu tính kết nối. Những pha luân chuyển bóng nhanh, khả năng tạo ưu thế quân số ở hai hành lang cánh và các tình huống xâm nhập vòng cấm giúp PSG có thể gây sức ép từ nhiều hướng. Khi đối thủ mất tập trung, họ đủ khả năng trừng phạt chỉ sau một vài đường chuyền.

Desire Doue cùng Achraf Hakimi là những nhân tố có thể tạo ra khác biệt nhờ tốc độ và khả năng xuyên phá. Đây cũng là mối đe dọa lớn đối với Villarreal, đội bóng thường gặp khó khăn khi phải chống đỡ những tình huống chuyển trạng thái tốc độ cao.

Ở chiều ngược lại, Villarreal không phải đối thủ dễ bị khuất phục, đặc biệt khi được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, phong độ gần đây của thầy trò HLV chủ nhà chưa thực sự thuyết phục. Thất bại trước Espanyol tại La Liga và trận thua Liverpool 3-4 ở Champions League cho thấy những hạn chế đáng kể trong khâu phòng ngự.

"Tàu ngầm vàng" vẫn sở hữu khả năng tấn công đủ sức gây bất ngờ. Gerard Moreno và Ayoze Perez có thể trở thành những mũi nhọn nguy hiểm nếu được trao khoảng trống. Đội chủ nhà nhiều khả năng lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn trước khi tìm cơ hội phản công. Dù vậy, việc Villarreal không thắng trong 2 trận sân nhà gần nhất cũng là dấu hiệu khiến người hâm mộ lo ngại.

PSG đang đạt phong độ cao.

Bài toán lớn nhất dành cho Villarreal là làm thế nào hạn chế không gian hoạt động của các cầu thủ PSG. Nếu đẩy cao đội hình thiếu tính toán, họ có thể phải trả giá trước tốc độ của đối phương. Trong khi đó, lịch thi đấu dày đặc cùng những ca chấn thương cũng đặt Luis Enrique trước thách thức về nhân sự và khả năng xoay vòng.

Về lịch sử, hai đội chưa từng chạm trán nhau tại đấu trường châu Âu. Villarreal có thành tích 4 thắng, 1 hòa và 5 thua sau 10 lần đối đầu các đại diện Pháp. Trong khi đó, PSG thắng 19, hòa 10 và thua 15 sau 44 cuộc đụng độ những CLB Tây Ban Nha. Đáng chú ý, đội bóng Pháp thắng 4 và hòa 1 trong 5 lần gặp gần nhất, bao gồm 2 chiến thắng và 1 trận hòa trên đất Tây Ban Nha.

Về tình hình lực lượng, Villarreal không có sự phục vụ của Gerard Moreno và Ilias Akhomach do chấn thương. Bên phía PSG, HLV Luis Enrique cũng chịu tổn thất đáng kể khi Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos và Nuno Mendes đều không thể ra sân bởi lý do tương tự.

Nhưng với phong độ hiện tại cùng chất lượng đội hình vượt trội, PSG có nhiều cơ hội nối dài chuỗi thắng. Villarreal có thể tạo ra những thời điểm khó khăn, nhưng nếu duy trì được sức ép và khai thác tốt những khoảng trống, nhà ĐKVĐ hoàn toàn đủ khả năng đánh sập pháo đài Ceramica.