Villa, homestay mọc trái phép quanh hồ Đồng Đò, Hà Nội: Trưởng thôn bị khởi tố

Chiều 1/10, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về kết quả điều tra những sai phạm về xây dựng, đất đai xảy ra tại khu vực hồ Đồng Đò, xã Kim Anh, Hà Nội. Cơ quan điều tra khởi tố 2 vụ án, 7 bị can về các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ.

Trong 7 bị can có ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng thôn Minh Tân (cũ), nay là thôn Thái Vụ, xã Kim Anh.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, vụ án này liên quan đến các cán bộ của chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước nên cần phải tổ chức điều tra mở rộng.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Sáng 4/9, UBND xã Kim Anh tổ chức cưỡng chế, phá dỡ các hạng mục vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 4 công trình thuộc khu vực hồ Đồng Đò, thôn Thái Vụ. Khoảng 70 người được huy động tham gia cưỡng chế các villa, homestay vi phạm.

Công trình đầu tiên bị cưỡng chế là homestay Solara Đồng Đò của ông N.V.T. (44 tuổi). Công trình có tổng diện tích 475 m², gồm nhà hai tầng một tum, nhà một tầng, nhà cấp bốn, bể bơi, cổng sắt, sân lát gạch và tường rào.

Trường hợp thứ hai là homestay Huy Hoàng của bà P.T.T.B., gồm nhiều hạng mục khung sắt kết hợp sàn bê tông, tường gạch và ốp gỗ. Riêng bể bơi rộng 187,2 m², sân bê tông hơn 206 m².

Công trình của ông N.T.D. vi phạm trên tổng diện tích 160,5 m², gồm ba cụm khung sắt, mái bạt, cao từ 3,5 - 4,5m.

Hà Nội cưỡng chế phá dỡ loạt villa, homestay quanh hồ Đồng Đò hôm 4/9.

Công trình còn lại do ông N.V.H. xây dựng, diện tích 154 m², có kết cấu móng gạch liên kết bằng vữa xi măng cát, cao 3m so với nền đất tự nhiên.

Trước đó, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động các chủ công trình tự tháo dỡ, khắc phục vi phạm nhưng họ chưa thực hiện đầy đủ.