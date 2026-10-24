Vikki Bank Quận 10, TP. HCM bị chỉ ra nhiều vi phạm trong hoạt động cho vay

Vikki Bank Quận 10 bị chỉ ra nhiều vi phạm trong hoạt động cho vay.

Vi phạm từ thẩm định khoản vay đến giám sát vốn và phân loại nợ

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 vừa công bố kết luận thanh tra đối với Vikki Bank Quận 10, xác định đơn vị này còn một số tồn tại, vi phạm trong hoạt động cho vay, liên quan đến thẩm định, quyết định cấp tín dụng, kiểm tra, giám sát vốn vay và phân loại nợ.

Ngày 22/10/2026, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 2 ban hành Thông báo số 317/TB-TTRA về kết luận thanh tra Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki Chi nhánh Quận 10 (Vikki Bank Quận 10).

Thông báo được ban hành trên cơ sở Kết luận thanh tra số 137/KL-TTRA ngày 14/10/2026 của Chánh Thanh tra NHNN Chi nhánh Khu vực 2, căn cứ Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025. Theo cơ quan thanh tra, bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh và việc chấp hành quy định, Vikki Bank Quận 10 vẫn còn những tồn tại, sai sót và vi phạm, chủ yếu tập trung ở hoạt động cho vay.

Thông báo kết luận thanh tra cho thấy Vikki Bank Quận 10 còn một số tồn tại, vi phạm, hạn chế liên quan đến nội dung thanh tra, chủ yếu trong hoạt động cho vay. Các vấn đề được cơ quan thanh tra chỉ ra gồm công tác thẩm định, quyết định cho vay; kiểm tra, giám sát vốn vay; phân loại nợ và việc thực hiện các thỏa thuận, cam kết của khách hàng vay vốn với ngân hàng.

Đây là những khâu quan trọng trong quy trình cấp tín dụng, từ đánh giá điều kiện vay vốn, quyết định giải ngân đến theo dõi việc sử dụng vốn và xác định chất lượng các khoản nợ. Trong đó, thẩm định khoản vay giúp ngân hàng đánh giá khả năng trả nợ và mục đích sử dụng vốn của khách hàng.

Công tác kiểm tra, giám sát vốn vay nhằm theo dõi việc thực hiện các điều kiện tín dụng sau khi giải ngân. Phân loại nợ là cơ sở để ngân hàng đánh giá mức độ rủi ro của các khoản cho vay theo quy định. Việc cơ quan thanh tra chỉ ra tồn tại tại các khâu này đặt ra yêu cầu rà soát, chấn chỉnh quy trình nghiệp vụ và tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại chi nhánh.

Thanh tra yêu cầu Vikki Bank khắc phục sai sót và làm rõ trách nhiệm

Về nguyên nhân, cơ quan thanh tra xác định một số khách hàng vay vốn tại Vikki Bank Quận 10 chưa thực hiện đúng nguyên tắc vay vốn, vi phạm hợp đồng tín dụng đã ký kết với ngân hàng.

Bên cạnh đó, Vikki Bank Quận 10 chưa thực hiện đầy đủ các quy định nội bộ, quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan, dẫn đến những tồn tại, sai sót và vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ. Kết luận thanh tra cũng xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, trách nhiệm kiểm tra, giám sát và phê duyệt theo thẩm quyền thuộc về các bộ phận liên quan tại trụ sở chính Vikki Bank, Ban Giám đốc chi nhánh, các phòng nghiệp vụ và những cá nhân được giao trách nhiệm trực tiếp thực hiện công việc trong từng thời kỳ.

Ngoài trách nhiệm của ngân hàng, cơ quan thanh tra còn xác định trách nhiệm thuộc về những khách hàng vay vốn tại Vikki Bank Quận 10 chưa thực hiện đúng nguyên tắc vay vốn. Việc xác định trách nhiệm theo từng bộ phận và cá nhân cho thấy yêu cầu khắc phục không chỉ đặt ra ở khâu trực tiếp xử lý hồ sơ tín dụng mà còn liên quan đến công tác quản lý, kiểm tra và giám sát trong hệ thống ngân hàng.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra NHNN Chi nhánh Khu vực 2 yêu cầu trụ sở chính Vikki Bank thực hiện 2 kiến nghị, đồng thời yêu cầu Vikki Bank Quận 10 thực hiện 5 kiến nghị nhằm khắc phục những tồn tại, sai sót và vi phạm.

Mục tiêu của các kiến nghị là bảo đảm hoạt động của chi nhánh an toàn, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Thông báo công khai không nêu chi tiết nội dung từng kiến nghị, thời hạn hoàn thành hoặc biện pháp xử lý cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, văn bản không công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vikki Bank Quận 10. Vì vậy, cần phân biệt những tồn tại, vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra với việc áp dụng chế tài xử phạt hành chính.

Theo thông tin trong kết luận thanh tra, Vikki Bank Quận 10 có địa chỉ tại số 283 đến 285 đường 3 tháng 2, phường Vườn Lài, TP.HCM. Người đại diện theo pháp luật được nêu trong thông báo là ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc chi nhánh.

Chi nhánh hoạt động theo mô hình tổ chức được quy định tại Thông báo số 836/2026/TB-TGĐ ngày 18/6/2026 về việc định biên nhân sự đơn vị kinh doanh năm 2026. Tính đến ngày 31/7/2026, Vikki Bank Quận 10 có 53 cán bộ, nhân viên, gồm 1 người có trình độ thạc sĩ, 45 người có trình độ đại học và 7 người thuộc nhóm trình độ khác.

Cơ cấu tổ chức của chi nhánh gồm 2 phòng ban và 3 phòng giao dịch trực thuộc, bao gồm Phòng Giao dịch Lê Đại Hành, Phòng Giao dịch Lý Thái Tổ và Phòng Giao dịch Hạnh Thông Tây. Bên cạnh những hạn chế được chỉ ra, cơ quan thanh tra cũng ghi nhận hoạt động kinh doanh của Vikki Bank Quận 10 có nhiều cải thiện theo hướng tích cực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế tại địa bàn hoạt động.

Cơ quan thanh tra đánh giá chi nhánh đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện, chấp hành các quy định nội bộ của Vikki Bank, quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định pháp luật.

Tuy nhiên, những tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng cho thấy chi nhánh vẫn cần tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ và thực hiện đầy đủ các kiến nghị của cơ quan thanh tra. Kết quả thực hiện các kiến nghị sẽ là căn cứ để đánh giá việc khắc phục những sai sót đã được xác định tại Vikki Bank Quận 10.