Viking tạo cú sốc khó tin, Bayern Munich ôm hận phút cuối

Rạng sáng 14/10 (giờ Việt Nam), Viking FK khiến bóng đá châu Âu dậy sóng khi cầm hòa Bayern Munich 3-3 trên sân Lyse Arena ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League 2026/27.

Một kết quả khó tin nếu nhìn vào sự chênh lệch về đẳng cấp, danh tiếng và kinh nghiệm giữa hai đội.

Trước giờ bóng lăn, Bayern Munich được đánh giá vượt trội và nhiều người tin rằng đại diện Bundesliga sẽ dễ dàng giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, Viking đã chứng minh bóng đá không phải lúc nào cũng tuân theo những dự đoán.

Ngay phút thứ 2, đội chủ nhà khiến Bayern Munich choáng váng. Từ quả phạt góc của Zlatko Tripić, Gianni Stensness bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Jonas Urbig, mở tỷ số 1-0 cho Viking.

Bàn thắng sớm giúp đại diện Na Uy thêm tự tin, đồng thời đẩy đội bóng Đức vào thế phải rượt đuổi ngay từ những phút đầu tiên.

Viking đã thi đấu cực kỳ xuất sắc. Ảnh: Carina Johansen / NTB / AFP qua Getty Images

Sau bàn thua, Bayern Munich nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép. Michael Olise, Luis Díaz và Harry Kane lần lượt có cơ hội nhưng không thể đánh bại thủ môn Arild Ostbo.

Hàng phòng ngự Viking cũng thi đấu tập trung, kiên trì chống đỡ những đợt tấn công của đối thủ.

Không chỉ phòng ngự chắc chắn, Viking còn cho thấy sự nguy hiểm trong những pha phản công. Phút 38, từ tình huống giành lại bóng bên phần sân nhà, Erik Botheim thực hiện đường chuyền để Peter Christiansen bứt tốc thoát xuống. Tiền đạo đội chủ nhà bình tĩnh dứt điểm đánh bại Urbig, nâng tỷ số lên 2-0.

Hai bàn thắng trong hiệp một là cú sốc thực sự đối với Bayern Munich. Đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu châu Âu bất ngờ bị một đối thủ nhỏ bé dẫn trước với cách biệt hai bàn.

Trong khi đó, Viking bước vào giờ nghỉ với lợi thế mà ngay cả những cổ động viên lạc quan nhất của họ cũng khó hình dung trước trận đấu.

Bước sang hiệp hai, Munich thực hiện những điều chỉnh nhân sự nhằm cải thiện lối chơi. Sức ép của Bayern Munich nhanh chóng mang lại hiệu quả.

Phút 54, Konrad Laimer bị phạm lỗi trong vòng cấm và Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Kane vẫn xuất sắc nhưng không giúp được Munich có được 3 điểm. Ảnh: Reuters

Chỉ sáu phút sau, tiền đạo người Anh tiếp tục tỏa sáng. Từ đường chuyền của Joshua Kimmich, Kane bật cao đánh đầu ghi bàn, quân bình tỷ số 2-2. Hai bàn thắng liên tiếp giúp Bayern Munich lấy lại sự tự tin và đẩy Viking vào tình thế khó khăn.

Đến phút 71, tưởng chừng mọi chuyện đã trở lại đúng quỹ đạo khi Bayern Munich hoàn tất màn ngược dòng. Harry Kane tung đường chuyền tinh tế cho Laimer, trước khi cầu thủ này căng ngang thuận lợi để Luis Díaz dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-2 cho đội khách.

Từ chỗ bị dẫn hai bàn, Bayern Munich ghi liền ba bàn thắng và đứng trước cơ hội giành chiến thắng. Tuy nhiên, trận đấu lại xuất hiện bước ngoặt bất ngờ ở phút 73 khi Michael Olise nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu, khiến đội bóng Đức chỉ còn 10 người trên sân.

Lợi thế hơn người tiếp thêm động lực cho Viking. Không chấp nhận thất bại sau những nỗ lực trong suốt trận đấu, đại diện Na Uy dồn lên tìm kiếm bàn gỡ. Những pha tấn công liên tiếp khiến hàng phòng ngự Bayern Munich phải hoạt động vất vả trong những phút cuối.

Và rồi khoảnh khắc khiến sân Lyse Arena bùng nổ cũng xuất hiện. Phút 90, từ đường tạt bóng của Zlatko Tripić bên cánh trái, Herman Haugen bật cao đánh đầu tung lưới Bayern Munich, ấn định tỷ số hòa 3-3.

Nếu Bayern Munich có lý do để tiếc nuối vì đánh rơi chiến thắng vào phút cuối, Viking hoàn toàn xứng đáng với một điểm giành được. Đội bóng Na Uy không chỉ tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi mà còn thể hiện tinh thần chiến đấu đáng khen ngợi trước đối thủ vượt trội về mọi mặt.

Munich bị Viking chia điểm đầy tiếc nuối. Ảnh: EPA

Với Bayern Munich, trận hòa này là lời cảnh báo về sự tập trung và khả năng phòng ngự. Ba bàn thắng của Harry Kane và Luis Díaz không đủ che lấp những sai sót nơi hàng thủ, đặc biệt ở các tình huống cố định và phản công. Việc không thể bảo toàn lợi thế dẫn bàn cũng cho thấy đội bóng Đức vẫn còn nhiều điều phải cải thiện nếu muốn tiến sâu tại Champions League.

Ngược lại, Viking đã viết nên một câu chuyện đáng nhớ. Không sở hữu dàn sao đắt giá, không được đánh giá cao trước trận đấu, nhưng đại diện Na Uy vẫn khiến một trong những thế lực lớn nhất bóng đá châu Âu phải chia điểm.

Đó là kết quả đáng tự hào của đội bóng Na Uy, đồng thời cho thấy bóng đá luôn là vậy, luôn đầy những bất ngờ, những đội bóng nhỏ bé vẫn có thể tạo nên những kết quả tốt bằng tinh thần chiến đấu và quyết tâm không bỏ cuộc.